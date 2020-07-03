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Факты / Lifestyle

Лунное затмение 5 июля: где и когда смотреть

Лунное затмение 5 июля 2020 года стартует в 6.07 по-киевскому времени, однако украинцы не смогут наблюдать за ним.

Не так давно жители Земли наблюдали полное солнечное затмение, а уже в это воскресенье ожидается лунное затмение, то есть земля окажется между своим спутником и Солнцем.

Это затмение называют полутенью. Однако рассмотреть его в полной красе смогут не все, в частности украинцы.

Его увидят жители Северной и Южной Америки, а также небольшой части западной Африки.

Читайте: Солнечные и лунные затмения 2020: какие сюрпризы ожидать в этом году

Жители Европы, в том числе и Украины, не смогу им насладится, так как в это время Луна будет находиться ниже горизонта.

Стартует лунное затмение 5 июля в 06.07, а его максимальная фаза наступит в 7.29 по Киеву. Однако его можно будет посмотреть онлайн.

Коридор затмений

Лунное затмение 5 июня открыло коридор затмений летом 2020 года, затем были солнечное – 21 июня, а теперь вот 5 июля.
Астрологи уверены, что коридор затмений сильно влияет на людей и их судьбу. Речь идет и о решениях, которые понимаются в этот период.

Однако, если придерживаться простых правил, то риски можно снизить до минимума.

Как обезопасить себя от влияния затмения – читайте на Фактах ICTV.

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