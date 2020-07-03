Что нужно взять с собой в путешествие с палаткой
Палатка. Она должна быть исправной, все змейки и застежки должны работать, а целостность палатки не должна быть нарушена. Лучше всего для ее транспортировки использовать чехол.
Аптечка. Обязательно с собой должен быть стандартный набор лекарств для оказания первой помощи.
Походный набор (котелки, крупы, спички, бумага, соль, веревки, колышки, подстилки и многое другое).
Спальный мешок, каремат и теплая одежда на ночь.
Посуда. Если вы собираетесь готовить на костре, вам обязательно пригодятся котелок или кастрюля.
Средства от насекомых.
Портативные зарядные устройства для техники.
Какие продукты питания взять с собой
В этом случае необходимо рассчитывать объем продуктов исходя из количества дней, которые вы проведете на природе. Лучше всего выбирать герметично упакованные продукты, которые не испортятся без холодильника. Это могут быть вяленые или сухие продукты, крупы, картофель. И самое главное — не забудьте питьевую воду.
Какой должна быть одежда
В выборе одежды нужно учитывать прогноз погоды в местности, где вы будете отдыхать с палаткой. Если это место у моря или реки, обязательно возьмите с собой купальные принадлежности. Обувь должна быть удобной, лучше всего выбрать кроссовки. Для того, чтобы насекомые вам не досаждали, возьмите кофту или рубашку с длинным рукавом.
Как выбрать место для палатки
Перед поездкой вы можете выбрать кемпинг или место, удаленное от людей. Саму палатку стоит ставить в тени, подальше от обрывов и опасных ландшафтов. Желательно, чтобы поблизости был источник чистой воды. Перед тем как поехать в выбранное место, внимательно изучите его: нет ли там опасных животных и экологически неблагополучных районов.
Учтите, что не везде на природе ловит мобильная связь.