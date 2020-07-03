Палатка. Она должна быть исправной, все змейки и застежки должны работать, а целостность палатки не должна быть нарушена. Лучше всего для ее транспортировки использовать чехол.

Аптечка. Обязательно с собой должен быть стандартный набор лекарств для оказания первой помощи.

Походный набор (котелки, крупы, спички, бумага, соль, веревки, колышки, подстилки и многое другое).

Спальный мешок, каремат и теплая одежда на ночь.

Посуда. Если вы собираетесь готовить на костре, вам обязательно пригодятся котелок или кастрюля.

Средства от насекомых.

Портативные зарядные устройства для техники.