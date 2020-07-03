В пятницу, 3 июля, в Украине ожидается теплая погода, температура в некоторых регионах будет достигать 36 градусов.

На западе страны синоптики прогнозируют ливни, однако в других регионах осадков не ожидается.

В центральной части Украины столбики термометров покажут до 32 градусов, ночью температура будет достигать 19 градусов.

Читайте: Жара и летние грозы на Западе — погода в неделю (КАРТА)

На востоке Украины синоптики ожидают до 35 градусов, ночью прогнозируется до 21 градуса.

На юге страны столбики термометров покажут от 33 до 35 градусов, ночью температура опустится до 20 градусов.

На западе Украины ожидаются ливни с грозами. Температура будет достигать 27 градусов, ночью спадет жара до 18 градусов.

Погода в Украине в июле

Во втором месяце лета, в июле, синоптики прогнозируют жаркую погоду. В южных областях столбики термометров будут подниматься выше 30. На Закарпатье и в западных областях также будет жарко — до 30 градусов тепла.