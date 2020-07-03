Порнозвезда сняла видео в автобусе без маски — ее объявили в розыск

В Колумбии полиция разыскивает порнозвезду Каори Доминик, которая снялась в порнофильме в автобусе без маски.

Откровенную сцену снимали в колумбийском городе Кали.

Видео появилось на Pornhub, однако позже его удалили из-за нарушения правил здравоохранения страны, согласно которым требуется носить маску в общественном транспорте.

В начале видео девушка действительно была в перчатках и маске, однако чуть позже она ее сняла.

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В конце видео Каори Доминик дарит партнеру свое нижнее белье. Это видео набрало много просмотров, и стало популярным за короткий срок.

Сейчас власти страны разыскивают пару и устанавливает их личности.

За нарушение правил безопасности актерам грозит штраф. Снятое в автобусе порно отправят компетентным органам, которые займутся установлением личностей нарушителей.

Сейчас продолжается расследование.

За период карантина из-за нехватки социума во всем мире люди начали чаще смотреть порно. Особо популярным стало именно групповое. По словам экспертов, за время пандемии у людей изменились предпочтения.

Источник: Daily Star