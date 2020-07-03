Полнолуние в июле 2020 года выпадает на 5 число. Традиционно это будет 14 день лунного цикла. В этом году оно совпадает с лунным затмением, которое будет третьим в коридоре затмений лета 2020.
Полнолуние июля 2020 года наступит в 7.45 и будет в знаке зодиака Козерог. Факты ICTV решили, рассказать, что нельзя делать в этот день.
Что нельзя делать в полнолуние в июле 2020
Традиционно полнолуние считается сложным днем в лунном цикле. В этот день не советуют:
- начинать новые дела, проекты, переезжать;
- стоит отказаться от употребления алкогольных напитков и не переедать, лучше устроить себе разгрузочный день;
- не стоит проводить операции, а также любые косметические процедуры — от стрижки волос до маникюра.
Читайте: Солнечные и лунные затмения 2020: какие сюрпризы ожидать в этом году
Поскольку полнолуние совпадет с затмением, в этот день нельзя начинать новые дела и кардинально менять свою жизнь. По мнению астрологов, все, что сделано в коридор затмений, — надолго.
Так как полнолуние будет в Козероге, который отвечает за сферу отношений с органами власти, государственными структурами, это не лучшее время для подобных обращений. Лучше отложить это на другой день.
Также стоит перенести любые финансовые операции и решение вопросов недвижимости.
Июль 2020 года будет более благоприятным месяцем, чем июнь.
Этот месяц будет наполнен хорошими днями для реализации важных дел.
Факты ICTV публиковали лунный календарь на июль 2020.