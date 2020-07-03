Компания Ubisoft показала режим Королевская битва в игре Hyper Scape.

Режим рассчитан на 100 игроков, сообщили в компании.

Игроки будут сражаться в виртуальном городе Нео-Аркадия за звание победителя. Оружие они будут искать на карте.

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Также есть командный режим на три игрока.

Ироки будут искать уникальные возможности — хаки. Они дают возможность установить мину, выявить врага, построить защитную стену или стать невидимкой.

Сейчас уже доступен режим Охота за короной. Чуть позже появится режим Темная пелена.

Во что поиграть в июле

В июле 2020 выходит три видеоигры, которые игроки уже называют бестселлерами.

Студия Sucker Punch выпускает новую игру под названием Ghost of Tsushima. Это история о самурая, который спасает мир.

Также выйдет новая игра про усатого водопроводчика Paper Mario: The Origami King. Игра-головоломка, в детстве любили все.

Третья игра — это восстановление старой серии Destroy All Humans! В игре рассказывают историю инопланетян, которые прибыли на Землю в 1959 году, чтобы собрать ДНК человека.

Источник: Ubisoft