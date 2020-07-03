Компания Ubisoft показала режим Королевская битва в игре Hyper Scape.
Режим рассчитан на 100 игроков, сообщили в компании.
Игроки будут сражаться в виртуальном городе Нео-Аркадия за звание победителя. Оружие они будут искать на карте.
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Также есть командный режим на три игрока.
Ироки будут искать уникальные возможности — хаки. Они дают возможность установить мину, выявить врага, построить защитную стену или стать невидимкой.
Сейчас уже доступен режим Охота за короной. Чуть позже появится режим Темная пелена.
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В июле 2020 выходит три видеоигры, которые игроки уже называют бестселлерами.
Студия Sucker Punch выпускает новую игру под названием Ghost of Tsushima. Это история о самурая, который спасает мир.
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Источник: Ubisoft