Коридор затмений летом 2020 года серьезное астрологическое потрясение для многих людей.

5 июня в 22.25 было полутеневое лунное затмение, которое и открыло коридор. Следующее астрологическое событие — день летнего солнцестояния (самый длинный день и самая короткая ночь), которое будет 20 июня.

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21 июня в 9.40 состоится очень редкое астрологическое событие — кольцеобразное солнечное затмение.

Закрывает коридор лунное полутеневое затмение 5 июля в 7.30 утра.

Астрологи отмечают, что коридор затмений имеет огромное влияние на людей.

Каждый человек может обезопасить себя от влияния затмения, если последуют ряду полезных советов:

не перегружайте себя домашними и бытовыми проблемами;

за три дня до лунного затмения откажитесь от употребления алкоголя и мяса;

за час до затмения медленно выпейте стакан кипяченой воды;

примите контрастный душ;

наденьте свободную одежду;

Подобные действия помогут вам сгладить роковое влияние затмений на человека.

Коридор затмений в июне и июле 2020

Солнечные и лунные затмения – это особенный астрологический фактор, который может очень сильно изменить течение жизни человека. В астрологии затмения – один из методов прогнозирования ключевых этапов в жизни человека.

Эффект затмения обычно длится около 6 месяцев, но его влияние может развиваться в течение многих лет до следующего затмения того же цикла Сароса.

Подробно о коридоре затмений в 2020 году и его влиянии на людей — читайте в материале Фактов ICTV.