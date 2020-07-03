Большой парад планет 2020 - дата и где смотреть

Большой парад планет 2020 состоится в субботу, 4 июля.

У астрономов нет точного определения этого явления – это особое время, когда планеты Солнечной системы выстраиваются в один ряд, который становится видным для наблюдателей с Земли.

Факты ICTV рассказывают, почему это событие уникальное и где смотреть парад планет 2020.

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Научное объяснение

Исследователи этого космического события уверяют, что существует ряд особенностей.

Во-первых, парад планет, что представляет собой “выравнивание” всех планет в одну линию, не является кратковременным явлением. Планеты движутся медленно, поэтому парад планет 2020 затянется до конца июля.

Во-вторых, парад планет не имеет никакого влияния на людей и Землю в целом. Часто в сети ходят слухи о возможном апокалипсисе и природных катаклизмах, якобы связанных с этим космическим явлением. Ученые убеждают, что это фейк.

В-третьих, дни, в которые можно наблюдать за парадом планет, не являются магическими и судьбоносными. Огромные небесные тела во вселенной не могут вращаться так, чтобы “нагадать” идеальный день для стрижки, замужества или успешной карьеры.

Большой парад планет 2020

Парад начнется ночью 4 июля: тогда на небе можно будет разглядеть целых три планеты: Марс, Юпитер и Сатурн. Ближе к рассвету к ним присоединится Венера.

Однако существует большая вероятность того, что “полного парада планет” в космосе может не состояться.

Причина в том, что Уран и Нептун будут находиться в другой части неба, что не даст наблюдателям полноты зрелища. Такие же сомнения астрономы высказывают и по поводу Меркурия, за которым не получится наблюдать из-за Солнца, которое затмит планету.

Больше информации можно получить в мобильном приложении Star Walk 2, который доступен для пользователей Android и iOS.

Где смотреть парад планет 2020

По мнению астрономов, невооруженным глазом космическое событие и вправду не удастся осмотреть полностью.

Существует теория, что человек смог бы увидеть парад планет лишь при условии отдаления от Солнечной системы на 2-3 млрд км.

Также большую роль играет место, откуда можно наблюдать парад планет. Часто бывает так, что выравнивание планет по одну сторону от Солнца является оптической иллюзией, поэтому жители Китая увидят парад планет несколько иным, чем жители Австралии, США или Бразилии.

Если же есть возможность воспользоваться оптическими приборами для наблюдения за большим парадом планет 2020, специалисты, кроме телескопов, советуют выбирать астрономические бинокли, рефракторы или катадиоптрики.

Параметры устройств должны содержать не менее 100 крат увеличения и апертуру 100-150 мм.

Парад планет не первый год является предметом конфликта между астрологами и астрономами, однако ученые будут следить за ходом этого космического события.

Вероятно, крупные обсерватории, которые проводят исследования таких явлений, будут проводить собственные онлайн-трансляции парада планет, однако точных данных об этом пока нет.