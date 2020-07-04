Гороскоп на 4 июля 2020 напоминает, что кроме того, что вы видите, всегда есть то, о чем вы не можете знать, – и часто бывает сложно удержать равновесие между желанием просчитать все и желанием пустить все на самотек.

Верховная жрица – первая карта гороскопа для всех знаков зодиака на 04.07.2020 – означает тайное знание. Секреты и неизвестность не всегда несут что-то плохое, но их невозможно предугадать, когда строишь планы.

Можно, конечно, найти личного астролога, толкователя снов, хироманта, авгура и психотерапевта (это никогда не помешает). Но лучше просто постарайтесь принять: в жизни всегда останется немного тайного и немного хаоса. Если сегодня что-то пойдет не так – не расстраивайтесь. Попробуйте довериться моменту. Из этого может получиться что-то хорошее.















Гороскоп на 4 июля для всех знаков зодиака по картам таро / 4 фотографии

У Девятки чаш совет проще: провести субботу, как настоящий выходной. Пойдет все по плану или скатится в веселое непонятно что – день все равно получится хорошим.

Полным внутренней радости – ее будет много, лучше всего поделиться ей и провести день с друзьями: на разумном расстоянии в масках или в любом из видео-мессенджеров. Смотрите вместе кино, играйте в покер или диксит, пейте, пойте. Для этого и нужны субботы.

Финальная Двойка пентаклей закрывает гороскоп на 4 июля по картам таро показывает, как сложно бывает балансировать и пытаться удержать в своей жизни все. Сложно, но возможно, если быть готовыми, чтобы что-то менять, придумывать новое на ходу и концентрироваться на том, что важно.

Гороскоп на июль для знаков зодиака

Для всех знаков зодиака гороскоп на июль будет более благоприятным, чем в июне.

В начале этого месяца ко многим придет ощущение, что пора менять свою жизнь, начнется новый виток событий в семье, доме и в отношениях с родственниками.

Источник: А как вам такой расклад