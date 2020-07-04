День Национальной полиции появился в календаре официальных государственных и профессиональных праздников Украины в 2015 году.

Но до 2017-го его отмечали 4 августа. Именно в этот день президент подписал закон О Национальной полиции.

А в 2018 году глава государства другим указом перенес его празднование на 4 июля. В эту дату пять лет назад на Софийской площади в Киеве приняли присягу на верность Украине первые патрульные полицейские, положив начало реформам в системе МВД.

В этот день желаем сотрудникам полиции высоких профессиональных достижений, всегда быть открытыми, честными и справедливыми. Факты ICTV подготовили поздравления в открытках ко Дню Нацполиции 2020.

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С Днем Нацполиции Украины — открытка

Открытка ко Дню Нацполиции

С Днем Нацполиции – поздравление

Поздравление с Днем Нацполиции

Поздравляю с Днем Нацполиции

Какие еще профессиональные праздники есть в июле 2020

В середине лета профессиональный праздник отмечают бортпроводники, рыбаки, бухгалтера, продавцы, работники металлургической и горнодобывающей промышленности, PR-специалисты и системные администраторы.

Есть в календаре на июль и два больших церковных праздника – Рождество Иоанна Предтечи (7 июля) или Ивана Купала и День святых апостолов Петра и Павла (12 июля).