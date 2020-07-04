PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Лучшие поздравления с Днем Нацполиции Украины в открытках

День Национальной полиции появился в календаре официальных государственных и профессиональных праздников Украины в 2015 году.

Но до 2017-го его отмечали 4 августа. Именно в этот день президент подписал закон О Национальной полиции.

А в 2018 году глава государства другим указом перенес его празднование на 4 июля. В эту дату пять лет назад на Софийской площади в Киеве приняли присягу на верность Украине первые патрульные полицейские, положив начало реформам в системе МВД.

В этот день желаем сотрудникам полиции высоких профессиональных достижений, всегда быть открытыми, честными и справедливыми. Факты ICTV подготовили поздравления в открытках ко Дню Нацполиции 2020.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Листівка з Днем Нацполіції

С Днем Нацполиции Украины — открытка

Листівка з Днем Нацполіції

Открытка ко Дню Нацполиции

Листівка з Днем Нацполіції

С Днем Нацполиции – поздравление

Листівка з Днем Нацполіції

Поздравление с Днем Нацполиции

Листівка з Днем Нацполіції

Поздравляю с Днем Нацполиции

Какие еще профессиональные праздники есть в июле 2020

В середине лета профессиональный праздник отмечают бортпроводники, рыбаки, бухгалтера, продавцы, работники металлургической и горнодобывающей промышленности, PR-специалисты и системные администраторы.

Есть в календаре на июль и два больших церковных праздника – Рождество Иоанна Предтечи (7 июля) или Ивана Купала и День святых апостолов Петра и Павла (12 июля).

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка