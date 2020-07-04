День ангела Анастасии отмечают 4 июля, ведь в этот день православные христиане почитают покровительницу беременных женщин и заключенных Анастасию Римлянську.

Имя Анастасия — это женская форма мужского имени Анастасий. В переводе с греческого языка означает возвращение к жизни, воскресения.

Мы подготовили для вас лучшие поздравления в СМС и открытках с днем ангела Анастасии.

Открытки с Днем ангела Анастасии

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СМС-поздравления с Днем ангела Анастасии

***

Анастасия, Настенька, Настюша,

Какое имя неземное у тебя!

Позволь сегодня рядом быть с тобою,

Чтобы поздравить нам с днем ангела тебя.

Желаем только крепкого здоровья,

Везде во всем лишь ангельских побед.

Желаем жить и жизнью наслаждаться,

Чтоб радоваться и не чувствовать в ней бед!

***

Анастасия, да хранит тебя твой ангел

Не только в день твоей святой, но и всегда!

Ты — огонек, маяк по жизни, яркий факел,

Ты зажигаешь огоньком людей сердца.

Желаю, милая, нигде не спотыкаться,

Быть нежной, кроткой, доброй, озорной!

Не знать тревог, ни в чем не сомневаться,

Любимой быть и вечно молодой!

*****

Наша Настя дорогая,

Поздравляем мы тебя.

Светлой радости желаем.

Ты веселой будь всегда!

Любим очень все, Настюша,

Мы улыбку, звонкий смех.

Радуй, милая, сегодня

Ты настроем добрым всех.

Не уйдут пусть ни удача,

Ни награды, ни успех.

И желаем мы в придачу

Быть всегда счастливей всех.

*****

Пускай тебе с небес Анастасия

Пошлет здоровья, много света и тепла,

Пусть все сбываются желания благие,

Чтоб ты еще счастливей, Настенька, была!

Сегодня я тебе желаю лишь цветения,

Чтоб ты всегда, родная, пахла и цвела,

Пусть Ангел твой пошлет благословение,

Чтоб защитить тебя от бед и зла!

Государственные праздники в 2020 году

В 2020 году в Украине будет много государственных праздников, а некоторые из них станут дополнительными выходными для Украинской.

Часть праздников имеют точную дату, а часть праздников являются переходными и ежегодно отмечаются в разные дни.

Подробный календарь государственных праздников в Украине — смотрите в материале.