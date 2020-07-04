В Украине 4 июля отмечают День полиции, который был основан в 2018 году указом президента Украины.
Реформа правоохранительной системы Украины стартовала в 2014 году, а уже 2 июля 2015-го парламент принял закон О Национальной полиции Украины. 4 июля на Софийской площади в Киеве присягу на верность украинскому народу приняли первые сотрудники новой полиции.
Также ежегодно в первую субботу июля отмечают Международный день Днепра. Праздник посвящен проблем третьей по величине реке Европы. Кроме того, Днепр самая длинная река Украины. Всего сейчас длина его русла составляет 2 201 км.
В Украине также отмечают День судебного эксперта, который был учрежден в 2009 году.
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Именины: Алексей, Анастасия, Антоний, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан, Юлий.
Народные приметы на 4 июля:
- Услышите гром, то готовьтесь к затяжной непогоде.
- Заметите много росы утром, то к богатому урожаю.
- Если сегодня будет жарко, то зима будет морозная, а если дождливо — снежная.
Что нельзя делать 4 июля:
- Сегодня запрещено обрывать цвет липы или рубить липовые деревья.
- Избегайте домашней работы.
Государственные праздники в 2020 году
В 2020 году в Украине будет много государственных праздников. Также в некоторые из них украинцы будут отдыхать.
Часть из них имеют точную дату, а часть праздников являются переходными и каждый год отмечаются в разные дни.
Подробный календарь государственных праздников в Украине — смотрите на Фактах ICTV.