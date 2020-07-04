В Украине 4 июля отмечают День полиции, который был основан в 2018 году указом президента Украины.

Реформа правоохранительной системы Украины стартовала в 2014 году, а уже 2 июля 2015-го парламент принял закон О Национальной полиции Украины. 4 июля на Софийской площади в Киеве присягу на верность украинскому народу приняли первые сотрудники новой полиции.

Также ежегодно в первую субботу июля отмечают Международный день Днепра. Праздник посвящен проблем третьей по величине реке Европы. Кроме того, Днепр самая длинная река Украины. Всего сейчас длина его русла составляет 2 201 км.

В Украине также отмечают День судебного эксперта, который был учрежден в 2009 году.

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Именины: Алексей, Анастасия, Антоний, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан, Юлий.

Народные приметы на 4 июля:

Услышите гром, то готовьтесь к затяжной непогоде.

Заметите много росы утром, то к богатому урожаю.

Если сегодня будет жарко, то зима будет морозная, а если дождливо — снежная.

Что нельзя делать 4 июля:

Сегодня запрещено обрывать цвет липы или рубить липовые деревья.

Избегайте домашней работы.

Государственные праздники в 2020 году

В 2020 году в Украине будет много государственных праздников. Также в некоторые из них украинцы будут отдыхать.

Часть из них имеют точную дату, а часть праздников являются переходными и каждый год отмечаются в разные дни.

Подробный календарь государственных праздников в Украине — смотрите на Фактах ICTV.