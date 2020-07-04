В субботу, 4 июля, Луна пребывает в знаке Козерог. Это 13 лунный день.

В этот период будут хорошо складываться все финансовые дела, ваша прибыль может удвоиться, однако только при грамотном распоряжении возможностями.

Чтобы избегать конфликтов с близкими людьми, необходимо вовремя услышать то, о чем вам говорят.

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Правильное расставление приоритетов поможет вам определиться, на что стоит потратить свои силы в ближайшее время.

В 13 лунный день астрологи рекомендуют уделить время физическим нагрузкам, а также обратить внимание на пищу, которую вы употребляете в этот день.

Это удачное время для решения сложных вопросов и деловых переговоров, однако, в субботу, 4 июля, астрологи рекомендуют отдохнуть перед предстоящей рабочей неделей.

Что можно делать в 13 лунный день: заниматься спортом;

Что категорически нельзя делать 4 июля: вступать в конфликты с близкими людьми.

В лунном календаре июля 2020 будет много благоприятных дней. В этот период стоит не бояться рисковать, есть вероятность, что все дела, которые вы запланировали ранее, будут успешными.