Гороскоп на 5 июля 2020 по картам таро для всех знаков зодиака

Гороскоп на 5 июля 2020 советует не торопиться и принимать важные решения, хорошенько обдумав возможные риски и прибыль, решив, чего больше хочется.

Туз жезлов появляется всегда, когда вы испытываете желание создать что-то – и немедленно.

Карта идей, ярких, как молния, внезапных, как сало в шоколаде, желанных, как огромный надувной фламинго на пляже.

В сегодняшнем гороскопе для всех знаков зодиака на 05.07.2020 она именно за этим.

Обещает, что сегодня вас посетит потрясающая идея, которую немедленно захочется из идеи превратить в реальность.

Перевернутая Восьмерка чаш, напротив, держит.

Говорит – подумайте, что можно потерять. Чем вы рискуете. Даже если не деньгами, то временем, силами, отдыхом, возможно.

Сколько других прекрасных вещей можно сделать, может, ну ее, эту идею. Не рискуете – не теряете, правда ведь?

Такой страх – это нормально, и опасения – тоже нормальны. Но как понять, где страх без причины, а где нашептывает здравый смысл?

Для этого в гороскопе на 5 июля по картам таро есть Четверка мечей.

Знак, что не стоит суетиться и не стоит решать прямо сейчас. Быстрые идеи могут быть необдуманными, быстрый страх может быть необоснованным.

Еще только воскресенье, потратьте этот день на спокойное взвешивание всех за и против и еще маленький кусочек отдыха.

В концу дня (ну, или к понедельнику самое позднее) все станет по местам, вы будете знать, что делать.

Не стоит переживать – желание действовать, разожженное первой картой, никуда не исчезнет, а делать что-то или нет – окончательное решение все равно за вами.

Гороскоп на июль

Украинский астролог Марина Скади составила подробный гороскоп на июль 2020 для всех знаков зодиака.

До 13 июля Меркурий пробудет в фазе ретроградности, что заставлять людей менять свои планы.

Однако вторая половина месяца будет более благоприятной и большинство знаков зодиака почувствуют положительное влияние на все сферы жизни.

Источник: А как вам такой расклад