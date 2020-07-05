День военно-морских сил Украины 2020 - поздравления в СМС

День военно-морских сил Украины отмечается 5 июля.
Дата указом президента была восстановлена в 2015 году: с тех пор день ВМС отмечается первое воскресенье июля.
Начиная со времен Руси, флот играл важную роль в становлении украинской независимости.
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Если ваши друзья и близкие причастны ко Дню военно-морских сил Украины, Факты ICTV предлагают подборку праздничных СМС-сообщений, чтобы вы не забыли поздравить своих защитников.
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Все, кто на службе в рядах ВМС —
Лучшие наши солдаты.
Все, кто прошел свою службу давно,
Но позабудет едва ли!
Пусть вам ребята всегда везет,
Пусть вас не встретит горе,
Пусть к вам дорогу счастье найдет
На суше, а может и в море.
***
С днем флота Украины,
Спасибо вам мужчины,
Пусть море никогда,
Вас не обидит зря.
Пусть счастье с вами будет,
Пусть милые ревнуют,
Домой невесты ждут,
И пироги пекут.
Спасибо вам вдвойне,
Плывите на налегке!
***
Поздравляю тебя с Днем Военно-Морских сил! Желаю тебе плыть по волнам роскоши и счастья. Не тонущего тебе благополучия, всплеска радостей, любви, как океан, необъятного везения и потока неотъемлемых благ в жизни.
***
С днем флота Украины
Спешу поздравить я,
Пусть сгинут все невзгоды,
Не тронет хворь тебя.
Чтоб дул попутный ветер
И счастье плыло в дом,
За Родину в ответе
И ночью ты и днем.
***
Бушует волна за бортом,
И солнце в воде отражается,
А мы поздравляем вас с днем,
Что днем ВМС называется.
Желаем вам мужества, сил,
Желаем успехов и веры,
Чтоб каждый из вас всегда был,
Мальчишкам достойным примером.
Успехов на честь Украины,
На службе военно-морской!
Здоровья и счастья вам в жизни,
И будьте хранимы судьбой!
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