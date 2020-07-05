День военно-морских сил Украины 2020 - поздравления в СМС

День военно-морских сил Украины отмечается 5 июля.

Дата указом президента была восстановлена в 2015 году: с тех пор день ВМС отмечается первое воскресенье июля.

Начиная со времен Руси, флот играл важную роль в становлении украинской независимости.

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Если ваши друзья и близкие причастны ко Дню военно-морских сил Украины, Факты ICTV предлагают подборку праздничных СМС-сообщений, чтобы вы не забыли поздравить своих защитников.

***

Все, кто на службе в рядах ВМС —

Лучшие наши солдаты.

Все, кто прошел свою службу давно,

Но позабудет едва ли!

Пусть вам ребята всегда везет,

Пусть вас не встретит горе,

Пусть к вам дорогу счастье найдет

На суше, а может и в море.

***

С днем флота Украины,

Спасибо вам мужчины,

Пусть море никогда,

Вас не обидит зря.

Пусть счастье с вами будет,

Пусть милые ревнуют,

Домой невесты ждут,

И пироги пекут.

Спасибо вам вдвойне,

Плывите на налегке!

***

Поздравляю тебя с Днем Военно-Морских сил! Желаю тебе плыть по волнам роскоши и счастья. Не тонущего тебе благополучия, всплеска радостей, любви, как океан, необъятного везения и потока неотъемлемых благ в жизни.

***

С днем флота Украины

Спешу поздравить я,

Пусть сгинут все невзгоды,

Не тронет хворь тебя.

Чтоб дул попутный ветер

И счастье плыло в дом,

За Родину в ответе

И ночью ты и днем.

***

Бушует волна за бортом,

И солнце в воде отражается,

А мы поздравляем вас с днем,

Что днем ВМС называется.

Желаем вам мужества, сил,

Желаем успехов и веры,

Чтоб каждый из вас всегда был,

Мальчишкам достойным примером.

Успехов на честь Украины,

На службе военно-морской!

Здоровья и счастья вам в жизни,

И будьте хранимы судьбой!

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