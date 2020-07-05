Обряды на Ивана Купала имеют мистический подтекст. Поиск цветка папоротника в ночном лесу, игры с огнем и страх перед водой в этот день наполняют сердца людей. И хотя, сейчас этот праздник отмечают в честь христианского святого Иоанна Предтечи, все эти обряды остались.

Факты ICTV собрали краткую информацию об обрядах на Ивана Купала.

Сбор трав на Ивана Купала

Из давних времен верили, что вода в этот день роса и травы имеет невероятные свойства. Поэтому предки с самого утра шли в лес или поля на сбор трав. Умывались росой, чтобы уберечь красоту и силу.

В этот день начинали заготавливать лечебные травы.

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Костер на Купала

Во время гуляний в ночь на Купала разжигают костер, через которое принято прыгать. Если это делает мужчина с женщиной — их любовь продлится до конца жизни. Если прыгает девушка — сохранит красоту и молодость, а парень — богатство.

К костру в древности приводили скот, чтобы дым защитил ее от злых духов. В огонь бросали одежду больного человека. Он символически имел сжечь болезни.

Пепел выносили на огород, чтобы был урожай. Им посыпали грядки и засеянные поля.

Поиск цветка папоротника

Весело было во время вечерних гуляний. На поляне у леса разжигали костер, а смелая молодежь шли в в лес за цветом.

По поверью, тот, кто нашел цвет — получит сумку золота от духов леса, богатство и вечную молодость.

Села славяне строили у рек, чтобы иметь доступ к воде. Река была артерией между различными поселениями — ею ходили в соседние села.

Так появилась еще одна традиция. В конце народного гуляния, незамужние девушки из цветов делали венки и бросали их в воду. По поверью, тот человек, что схватит венчик — женится на ней.

Запрет на Ивана Купала

В древности считалось, что в ночь на Ивана Купала просыпается вся нечисть. Поэтому нужно быть бдительным, не приглашать на ночь гостей и не открывать двери незнакомцам. Нельзя было купаться в водоемах — мавки могли затянуть под воду.

В этот день давали в долг и не требовали вернуть деньги или вещи. Также закрывалась торговля — в этот день запрещено было продавать что-либо.