Накануне Ивана Купала, то есть вечером 6 июля, обязательно нужно прийти к реке, но купаться нельзя ни в коем случае.

По поверьям, в этот вечер водяные и русалки могут затянуть человека на дно.

А беременным женщинам, детям и старикам даже нельзя подходить к воде. Наши предки считали, что организм этих людей недостаточно сильный, чтобы сопротивляться нечистой силе.

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Но с восходом солнца 7 июля запрет на купание снимался.

Именно с наступлением Ивана Купала нечисть покидает водоемы, а вода в них приобретает магические свойства, считали наши предки.

Существовало мнение, что купание в этот день смоет все заболевания и укрепит иммунитет.

В поверьях сказано, чтобы магия купальской ночи подействовала на ваш организм, в воду необходимо входить с чувством радости и внутри благодарить Купала за то, что он вам подарит красоту и здоровье.

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