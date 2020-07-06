Гороскоп на неделю, с 6 по 12 июля 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Не простая неделя — напряженный аспект Марса и ретроградного Меркурия препятствуют концентрации. В общественной или деловой сфере возникают споры и конфликты. Необходимо контролировать эмоциональные состояния. Возможны разногласия во мнениях или же неоднозначные ситуации с друзьями, партнерами или супругами.

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Лучше отложить визиты к начальству, другие важные разговоры. Из-за поспешного принятия решений можно совершить неправильные поступки, следствием которых станут большие финансовые потери.

Гороскоп для Овнов

Физическая деятельность связана с удовлетворением ваших личных потребностей и целей. Большая занятость не дает возможности полноценно восстанавливать силы, что может привести к проблемам со здоровьем. Нетерпеливость и беспокойство могут стать причиной ошибок и неверных решений. Стремление добиться всего и сразу, превышая свои возможности и полномочия, приводит к срыву планов и ошибкам в работе. Партнеры и окружение, понимают ваше истинное отношение к ним, как плохое, так и хорошее. При желании, вам не сложно очаровать окружающих, любой флирт имеет шанс на успех. Вы самоуверенны, резко отстаиваете свои интересы, но и легко можете нажить себе врагов и недоброжелателей.

Гороскоп для Тельцов

Долгосрочные планы в разных сферах жизни, могут получить успешное завершение. Заключенные союзы, партнерство планируются на продолжительный период и развиваются обычно медленно, но уверенно и с дипломатической осторожностью. Появляется возможность расширить свое влияние, как на работе, так и в деловых контактах. Возможно, материальные результаты от вашей деятельности, появляются не так быстро, как хотелось бы, но любые затормаживающие воздействия не принесут убыток, а скорее наоборот, они смогут помочь вам занять выжидательную позицию для принятия правильного решения. Есть возможность установить контакты, которые могут допускать разницу в возрасте, при которых, жизненный опыт одного из партнеров, будет приносить пользу.

Гороскоп для Близнецов

Вы добьетесь успеха, если будете участвовать в коллективной деятельности, самостоятельная работа может привести к ошибкам, которые обнаружатся позже. Повышается ваша творческая активность, которая будет проявляться в зависимости от вашего духовного потенциала. С 13 июля, когда Меркурий, ваш управитель, закончит фазу ретроградного движения, вы сможете еще более качественно и активно разрабатывать новые идеи, правильно использовать свой талант, а также конструктивно использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности или же в работе по совместительству. Благоприятный период для решения семейных вопросов, раздела имущества, подписания соглашений. Вы сможете наилучшим образом применить свой творческий потенциал во всех сферах.

Гороскоп для Раков

Хочется браться за нecкoлько зaдaч одновременно, из-за чего не получается довести их дo кoнцa. График станет более напряженным, многие дела могут остаться незавершенными, поэтому вам понадобится ограничить их количество. Ваши прежние действия, хорошие и плохие, дадут соответствующие результаты. Окружающие не особо обращают на вас внимания, но это и хорошо — работая в одиночку, вы добьетесь большего. Неприятие ситуации, обиды и фиксация на прошлом, осложняют возможность реализации текущих задач. Вся информация в этот период воспринимается подсознанием и в будущем придет на помощь. Мысли обращены главным образом к дому, семье, поэтому в социальной жизни, могут быть определенные проблемы.

Гороскоп для Львов

Период тайных сторон вашей жизни, поскольку ваши достижения и успехи, скрыты от внешнего мира. Подходящее время для работы со своим подсознанием, пониманием причинно-следственной связи прошлого с настоящим. В июле вы обретете поразительную внутреннюю силу и решимость. В то же время вы становитесь более чувствительными к бедам других людей, развивается ваша интуиция, притягиваются разного рода тайны. Это хорошее время для творческой или научно-исследовательской работы в уединении. Возможен сбор информации о прошлом и контакты с людьми из вашего прошлого. На первый план выступят ваша интуиция, подсознание и мечты. В это время вы можете также обнаружить информацию, которую прежде от вас утаивали.

Гороскоп для Дев

Усиливается ваша изобретательность, потребность в свободе и независимости, появляются прогрессивные идеи, способность убеждать других. Удачный период для тех, чья деятельность связана с техническими и гуманитарными областями знаний. Появляются возможности удачно применить технический опыт и социологические навыки, осуществить неожиданную поездку в необычное место, принять участие в финансовых делах или в организации интересного мероприятия. Активизируется общение с давними друзьями, приятелями, одноклассниками. Материальные награды и другие признания ваших заслуг вполне возможны, если вы выполняли качественно свою работу и следовали должностным инструкциям.

Гороскоп для Весов

Ощущаете внутреннюю свободу и раскрепощенность, испытываете радость и уверенность в себе, взаимную симпатию и влечение к окружающему миру. Вы склонны заниматься общественной деятельностью, воодушевлены и способны заразить этим подъемом сотрудников и компаньонов, даже начальство. За счет личной привлекательности и физического обаяния вам многое по плечу. Вы можете рассчитывать на материальную помощь, на идейную поддержку начальника, влиятельных лиц и покровителей, особенно среди представителей противоположного пола. Возможен служебный роман. Благодаря повышенному вниманию к другим людям и пониманию их интересов вы успешно заключаете сделки и договора.

Гороскоп для Скорпионов

В это время вами правят инстинкты – такие, как инстинкт выживания и продолжение рода. Прекрасные возможности завоевать место под Солнцем и доказать право на него, добыть себе пропитание, выйти победителем из любой конфронтации. В это время в любое дело вкладываются все свои физические и душевные силы, используется любая возможность, чтобы продемонстрировать свою силу и умение, поэтому можете одержать победу в разных соревнованиях, конкурсах, смело включится в дела, за которые в другое время не стали бы браться. В семейных взаимоотношениях чувствуется напряженность, готовая взорваться в любой момент. Поэтому, наиболее конструктивно вы можете проявиться в социальной деятельности, работе.

Гороскоп для Стрельцов

Период благоприятный для определенного погружения в себя и для занятий духовной работой, тем самым, вы сможете полностью гармонизировать свое психическое и физическое состояние. По многим вопросам происходит переоценка, трансформируется свое видение прошлого, что комбинируется с конструктивными действиями сейчас. Возможны изменения, связанные с юридическими вопросами, контрактами, общественностью, доходами родных и ситуациями, в которых вы будете стремиться к сотрудничеству, и предлагать его. Опасайтесь переедания и потакания своим привычкам. При соблюдении всех мер предосторожности, неделя окажется благополучной.

Гороскоп для Козерогов

Придется приложить много усилий для выполнения домашней работы. Семейные взаимоотношения, собственность или бизнес, сделки по недвижимости, выйдут на первый план. Энтузиазм в коллективной деятельности может способствовать семейным делам. Если вы подумываете о создании нового предприятия или достижений личной физической цели, пришло время этим заняться. Хорошее время для переезда. Возможна временная работа на дому или усиленный труд на собственном участке. Молодые люди Козероги могут испытывать родительское давление, как протест против него они могут принять решение покинуть дом и жить самостоятельно.

Гороскоп для Водолеев

Могут напомнить о себе прошлые неприятности, но любое напряжение должно быстро пройти без последствий, тем более, если с вами будут люди, способные если не оправдать, то понять ваши действия. Физически активная атмосфера, окружающая вас в этот период, способствует усилению общения и деятельности, особенно связанной с братьями, сестрами и соседями. Вы можете увязнуть в потоке информации, не говоря уже о целом ряде идей, разработанных вами. У вас могут развиться навыки работы с техникой и компьютерами. Период, малопригодный для работы, требующей концентрации внимания. У многих появляется эмоциональная усталость, все тайные проблемы становятся явными.

Гороскоп для Рыб

Открываются новые перспективы, поэтому пришло время заняться самообразованием. Общественная деятельность и выполнение служебных обязанностей приносит удовольствие. В этот период вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты, давно намеченные планы. Возрастает стремление к лидерству, занятию ведущих постов. Помощь и поддержка приходят сами собой, а поиск покровительства начальства и высокопоставленных особ приносит результаты. Вы самоуверенны, легко решаете финансовые проблемы. Общение с детьми и близкими людьми значительно улучшат ваше самочувствие. Повышается способность проникать в мысли других людей, понимать интересы близких и любимых.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы бы в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.