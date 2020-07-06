Всемирный день поцелуя 2020: эксперт рассказала о культуре любовных игр в Украине

6 июля отмечают Всемирный день поцелуя 2020. Как к поцелуям относятся украинцы, можно ли в Украине целоваться на людях и уместно ли выкладывать фото и видео с изображением любовных игр в сеть?

Об этом Факты ICTV расспросили этикет-коуча, автора обучающих программ по современному этикету и элегантности Юлию Савчук.

— Юлия, вкладывается ли в поцелуй много смысла в украинское культуре? В некоторых странах — это очень интимный момент. Как к этому относятся в Украине?

— Если мы говорим о поцелуе в паре, это всегда интимный момент в любой стране и любой культуре.

Что касается приветственных и дружеских поцелуев, здесь ограничений нет. Все зависит от того, принято ли это в кругу ваших близких.

С моей точки зрения, в украинской культуре нет какого-то особенного, позитивного или негативного отношения к поцелуям.

— Любят ли украинцы целоваться?

— Я не проводила специального исследования. Скорее всего, да. Но перегнать французов в их любви приветствовать друг друга поцелуями нам вряд ли удастся.

— Принято ли в Украине целоваться на людях — что об этом говорят нормы этикета?

— Целоваться на людях, как и слишком ярко проявлять в обществе свои нежные чувства, в любой стране считается признаком дурного тона. Кстати, обратите внимание, как ведут себя на публике герцог и герцогиня Кембриджские — всегда сдержанно и благородно.

Не следует думать, что эти нормы касаются лишь королевских особ. Когда мы выходим из дома, мы наносим визит целому городу. Давайте уважать себя и окружающих.

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— Где можно целоваться в Украине, не нарушая норм этикета. Какие поцелуи допустимы?

— Если говорить про любовные поцелуи, то целоваться можно в местах, где вы не будете заставлять окружающих людей становиться невольными свидетелями вашей любовной игры.

Поэтому крайне не рекомендуется целоваться на пляжах, в ресторанах и кафе, в торговых центрах, в кинотеатрах, в очередях, на остановках и в общественном транспорте.

— А что касается дружеских поцелуев при встрече?

— Приветственные поцелуи в щечку с родственниками и друзьями допустимы в неформальной обстановке. Однако следует помнить, что при таких поцелуях мы, на самом деле, просто прикасаемся щеками и условно целуем воздух.

В целом же, нормы этикета в контексте общения в кругу семьи и близких не такие строгие, как, например, на протокольных или деловых мероприятиях.

Просто, помните, главное правило: вы не должны доставлять окружающим вас людям дискомфорт или ставить их в неловкое положение.

— Позволяет ли поцелуи деловой этикет? Какие именно?

— Деловой этикет не предусматривает приветствия посредством поцелуя. Следует ограничиться рукопожатием, либо устным приветствием.

— Принято ли целовать руку в Украине — когда и где это уместно?

— Поцелуй руки уместен в светских ситуациях. Однако, согласно этикетным нормам, целовать руку следует лишь замужней даме. В иных случаях можно ограничиться светским рукопожатием или устным приветствием.

Также следует помнить, что и для поцелуя, и для рукопожатия привилегия первой подать руку принадлежит именно даме.

— Если говорить о романтических отношениях между парой. На каком этапе стоит целовать партнера? Есть ли рекомендации в правилах этикета?

— Этикет — это не уголовный кодекс, он носит рекомендательный характер и служит для того, чтобы нам всем было комфортно в обществе друг друга.

Правила этикета не регламентируют вопросы из области любовных или сексуальных отношений.

Время для первого поцелуя каждый определяет для себя сам. Здесь не может быть ни строгих норм и рекомендаций, ни правильного и неправильного времени. Все исключительно индивидуально.

— Поцелуи среди мужчин — что об этом говорят нормы этикета в Украине?

— Нормы этикета не имеют жестких регламентаций, особенно это касается поцелуев и других семейных традиций. Вы имеете право делать так, как заведено у вас в семье, если это устраивает каждого его члена и не нарушает личные границы.

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— Уместно ли выкладывать фото и видео с поцелуями в соцсети? Что об этом говорит этикет?

— В цифровом мире действуют такие же нормы поведения, как и в нашей повседневной жизни.

Часто у пользователей возникает иллюзия, что в онлайн пространстве можно себе позволять делать вещи, которые неприемлемы в реальной жизни: писать оскорбительные комментарии под чужими постами, хамить незнакомым людям, упражняться в остроумии под фотографиями знаменитостей, выставлять свои откровенные эротические фото.

На самом деле, в онлайне следует соблюдать такие нормы, как и в оффлайн-пространстве, а также подходить осознанно к фото и видео, которые размещаем в сети.

Если говорить про правила хорошего тона, то лучше избегать публикации своих фото и видео с сексуальным подтекстом.

Людмила Грубник