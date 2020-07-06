Во вторник, 7 июля, синоптики прогнозируют дожди и грозы почти на всей территории Украины. Сухо будет только на востоке.

В южных и восточных областях температура воздуха будет достигать +38.

В центре страны — от +31 до +37. На севере – до +33.

На западе прохладно – максимум +21.

В Киеве дождь, гроза, ночью 19-20, днем 28-30 выше нуля.

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В среду, 8 июля, на западе Украины дожди прекратятся, но зона осадков переместится на все остальные регионы. Почти везде похолодает.

Только на востоке ожидается +36, на юге перепады от +25 до +34.

В центральных областях +27, на западе и севере +23.

В столице дождь, ночью 16-18, днем 21-23 градуса тепла.

На четверг, 9 июля, дожди и грозы прогнозируют на востоке, а также в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Температура воздуха на юге и в восточных областях – до +31, в центре +27.

На севере +25, в западных регионах – от +20 до +24.

В Киеве без осадков, ночью 13-15, днем до +25.

В пятницу, 10 июля, на всей территории страны установится сухая погода.

В южных и восточных областях +28 +31, в центре +25 +30.

На западе и севере – от +23 до +26.

В Киеве сухо, ночью 13-15, днем 23-25 градусов тепла.

Синоптики прогнозировали, что погода в июле в Украине будет по-настоящему летней.

30-градусную жару они обещают на юге, на западе и в Киеве.

Однако в конце месяца всю Украину накроют сильные ливни.