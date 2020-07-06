Лунный календарь стрижек на июль 2020 будет благоприятным. В этом месяце будет много удачных дней, как для стрижки, так и для окрашивания.

Каждый день в месяце имеет свое особенное значение в лунном календаре июля.

Лунный календарь стрижек в июле поможет определиться, когда лучше навестить парикмахера и улучшить состояние волос.

Факты ICTV составили календарь стрижек на июль 2020.

Лунный астропрогноз на 1 июля

Удачный день для кардинальных изменений. Однако для удачного образа нужно правильно подобрать мастера.

Лунный астропрогноз на 2 июля

Один из нейтральных дней для стрижки. В этот день рекомендуется больше внимания уделить именно состоянию волос.

Лунный астропрогноз на 3 июля

Неудачный день для стрижки. Лучше отказаться от визита к мастеру.

Лунный астропрогноз на 4 июля

Хорошее время для окрашивания. Но есть риски, что мастер сделает не совсем то, чего вы ожидали.

Лунный астропрогноз на 5 июля

Окраска волос тоже может не оправдать ожидания, есть вероятность, что цвет продержится не долго и быстро потускнеет.

Лунный астропрогноз на 6 июля

Стрижка в этот день поможет ускорить рост волос. Их общее состояние улучшится, однако от окрашивания в этот день лучше отказаться.

Лунный астропрогноз на 7 июля

Удачное время для кардинальных изменений. После стрижки волосы не будут сечься и обретут опрятный вид.

Лунный астропрогноз на 8 июля

Хороший день для любых манипуляций с волосами. Покраска в яркие оттенки прибавит вам уникальности.

Лунный астропрогноз на 9 июля

Нейтральный день для стрижки. Однако манипуляции с волосами не будут особо заметны.

Лунный астропрогноз на 10 июля

Стрижка в этот день доставит вам неудобства, есть вероятность, что волосы начнут быстрее выпадать. Поэтому лучше перенести запись на другой день.

Лунный астропрогноз на 11 июля

Один из удачных дней. Изменения во внешности помогут добавить вам особого шарма и изящности.

Лунный астропрогноз на 12 июля

Хороший день для стрижки. Те, кто боялся даже минимальных изменений, наоборот почувствуют себя вдохновленными.

Лунный астропрогноз на 13 июля

Нейтральный день для стрижки. Правильный образ вам поможет подобрать проверенный мастер.

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Лунный астропрогноз на 14 июля

Чтобы волосы быстрее росли, лучше их подстричь в этот день. Окрашивания и лечебные процедуры рекомендуется перенести на другой день.

Лунный астропрогноз на 15 июля

Стрижка может негативно сказаться на вашем здоровье. Лучше это время посвятить духовному развитию.

Лунный астропрогноз на 16 июля

После стрижки в этот день волосы могут хуже расти. Удачными будут другие изменения в имидже.

Лунный астропрогноз на 17 июля

Стрижка поможет ускорить рост волос, но они станут непослушными. Состояние волос практически не изменится, однако они могут начать виться.

Лунный астропрогноз на 18 июля

Окрашивание волос поможет произвести впечатление на коллег. Для стрижки этот день также удачный.

Лунный астропрогноз на 19 июля

Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.

Лунный астропрогноз на 20 июля

Манипуляции с волосами лучше отложить, иначе можете оказаться во власти грусти и депрессии.

Лунный астропрогноз на 21 июля

Удачный день для завивки, в том числе и химической, окрашивания волос. Можно также записаться к мастеру на тонирование.

Лунный астропрогноз на 22 июля

Не стоит посещать парикмахерскую в этот день. Есть риск, что после процедуры волосы начнут чаще выпадать.

Лунный астропрогноз на 23 июля

Стрижка в этот день поможет вам улучшить общее состояние здоровья. Удачными будут также окрашивания любой сложности.

Лунный астропрогноз на 24 июля

Хороший день для стрижки. Волосы надолго сохранят свою форму и наберутся энергии и сил.

Лунный астропрогноз на 25 июля

Новая стрижка подарит вам вдохновение, придаст творческих сил и энергии. От окрашивания в этот день лучше отказаться.

Лунный астропрогноз на 26 июля

Не рекомендуется посещать парикмахерскую в этот день. После процедуры возможны проблемы в личной жизни.

Лунный астропрогноз на 27 июля

Нестабильный день для волос. Окрашивание в этот период будет благоприятным, а вот стрижку лучше перенести на другой день.

Лунный астропрогноз на 28 июля

Лучше отказаться от любых сложных манипуляций. Есть риски, что из-за этого могут быть проблемы в общении с противоположным полом.

Лунный астропрогноз на 29 июля

В этот день рекомендуется сделать легкую вьющуюся прическу. От сложных манипуляций с волосами лучше отказаться.

Лунный астропрогноз на 30 июля

Нейтральное время для стрижки и окрашивания волос. Но если есть возможность – перенесите запись на другой день.

Лунный астропрогноз на 31 июля

Хороший день для кардинальных изменений. Стрижка в это время поможет избавиться от многих проблем, которые могли накопиться за последнее время.

Лунный календарь на июль 2020 будет наполнен благоприятными и не слишком удачными днями. Июль — хороший месяц для реализации важных дел и принятия взвешенных решений.