Морской сезон открыт. Куда украинцы могут полететь и за сколько

Чемодан, обязательная маска на лице и антисептик, обязательная проверка документов и измерение температуры на входе — новые реалии аэропортов.

Первый чартерный самолет из Украины отправился еще на прошлой неделе. Он доставил отдыхающих в Албанию. На этой же неделе еще несколько стран разрешили въезд украинцам. Поэтому в аэропортах кое-где уже давка.

В Турцию первый самолет полетел из Харькова.

Свои границы для украинских чартерных рейсов открыли пока, только 5 стран. Албания, Турция, Черногория, Хорватия и Египет.

В стране фараонов первый борт с украинцами встречали со скрипкой и шампанским. Весь багаж обрабатывали антисептиком — прямо у самолета.

Знаменитый египетский all-inclusive: турист ничего не касается, все за стеклом, уборка номеров как в фантастических фильмах. Тур в Египет по системе all-inclusive вам обойдется в среднем $400 в неделю.

А вот, чтобы попасть в Черногорию, надо будет еще сдать тест на коронавирус. Это одно из условий въезда. Можно ПЦР или ИФА. Главное за 72 часа до прилета.

Один из бонусов отдыха в Черногории — полная остановка круизного туризма.

Это повлияло на чистоту и без того живописного Адриатического побережья. А также на количество отдыхающих.

За тур в Черногорию вам придется выложить €300 за неделю с завтраками. Это на 20% дешевле прошлогодних цен.

Чартерные рейсы до сентября будут летать и в другую балканскую страну — Хорватию.

Обычно европейские кусачие цены, в этом году хорваты решили не поднимать — через необычный сезон. Тур обойдется в среднем €450 за 7 дней.

В Хорватию можно добраться не только самолетом, но и машиной. Транзитный проезд через свою территорию украинцампозволила Венгрия. Для этого нужно заполнить 2 анкеты — для венгерских и хорватских пограничников. И обязательно иметь оплаченное бронирование жилья.

Дешевле же обойдется поездка в Албанию. Потому что турпоток туда сейчас минимален. В страну едут только белорусы и украинцы. Граждане ЕС пока воздерживаются от поездок.

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Цены порадуют туристов даже с небольшим бюджетом. Туры в неделю стартуют от €200.

Куда еще можно поехать? Например, в США. Украинцам, в отличие от европейцев, въезд разрешен, но авиаперевозчики регулярные рейсы пока туда не спешат восстанавливать.

А вот страны Евросоюза для украинцев, пока остаются закрытыми.

Карантин вынуждает украинских авиаперевозчиков менять подходы. Вскоре в Борисполе откроют лабораторию, где оперативно можно будет сдать тест на Covid-19. Результат за 4 часа. Это будет способствовать увеличению рейсов. Ведь появляется информация, что при наличии тестов некоторые страны готовы открыть границы для украинцев. Например, Эмираты.

Чтобы Covid не омрачил отпуск, эксперты советуют не экономить на страховании, особенно сейчас. Стоимость обычной страховки 300 грн, так называемой расширенной до 700. Но туда входит даже билет в обратную сторону, если вдруг вы пропустите рейс из-за болезни.

Из-за карантина в Украине многим придется изменить свои планы на летний отдых. В этом году приоритетным для многих станет внутренний туризм в пределах Украины. Путешествовать можно будет по Карпатам или на Черном и Азовском морях.