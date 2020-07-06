Погода в Украине на сегодня - 6 июля 2020

Погода в Украине 6 июля будет жаркой, дожди возможны только в некоторых областях.

Столбики термометров в западных областях будут показывать +30-32° днем, ночью +16-18°. Осадки ожидаются в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

По-летнему жарко будет в северных регионах. По прогнозам синоптиков, температура днем ​​поднимется до +34°, а ночью до +17-19°.

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В центральных областях температура воздуха днем ​​прогреется до +34°, а ночью столбики термометров опустятся до +19°.

В восточных и южных регионах прогнозируют аномальную жару от +35° до +38° днем, ночью — от +19° до +24°.

В Киеве 6 июля воздух днем ​​прогреется до +30-32°, а ночью температура опустится до +17-19°.

В целом погода в июле в Украине будет по-настоящему летней. В южных областях столбики термометров будут подниматься выше 30°. На Закарпатье и в западных областях также будет жарко — до +30°.

А вот в последних числах июля всю Украину накроют сильные ливни.