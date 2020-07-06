Спортивные выходные в Одессе организовала ФБОО под руководством Халида Мусаева

20-21 июня в спортивной Одессе прошли два события в мире бокса: серия бесплатных открытых тренировок и профессиональный турнир.

Организатором мероприятий выступила Федерация бокса Одесской области во главе с Халидом Мусаевым.

Открытые тренировки на свежем воздухе, на пляже Дельфин на берегу моря, собрали сотни любителей бокса. Под руководством ведущего тренера области Сергея Антонова юные спортсмены отрабатывали удары, проводили тренировки на развитие разных групп мышц.

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Чемпионы, боксеры с именем, новички и просто любители тренировались вместе. Тренировку посетил и старший тренер молодежной сборной команды Украины Олег Кудинов.

По словам президента ФБОО Халида Мусаева, подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе.

— Популяризация бокса, в том числе, среди детей и молодежи – один из приоритетов нашей Федерации. Поэтому мы постоянно проводим просветительскую работу, поощряем подрастающее поколение заниматься боксом.

Даже если не каждый из них выйдет в будущем на профессиональный ринг или завоюет чемпионский титул, в любом случае, занятия боксом полезны как с точки зрения здоровья, так и становления личности, — уверен Халид Мусаев.