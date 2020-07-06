Ночь на Ивана Купала 2020 - традиции

Ивана Купала 2020 приходится на вторник — 7 июля. Это одно из древнейших языческих праздников летнего солнцестояния. Он восхваляет цветение и плодородие.

Ночь на Ивана Купала наполнена мистикой и вобрала в себя немало традиций, которых придерживались предыдущие поколения.

Обряды имеют определенную последовательность, а именно:

поставить купальское деревце;

водить вокруг деревца хороводы и петь песни;

разжечь костер и прыгать через него;

разорвать деревце;

сжечь или утопить в воде чучело;

пускать венки в воду;

петь и водить хороводы всю ночь.

Однако основными традициями, о которых знают все, являются прыжки через костер и пускание венков.

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Купальский костер

На просторной территории (на поляне) разжигают большой костер, через который прыгают парами или ребята по одиночке.

Согласно старинным преданиям, купальский костер наделено магической силой. Так, все, кто прыгает через него, проходят своеобразный ритуал очищения.

Большое внимание уделяется также влюбленным. Считается, если пара прыгает, взявшись за руки и они остаются соединенными, то пара всю жизнь проживет вместе.

А вот в древности, если женщина на Ивана Купала не пришла к костру, ее считали ведьмой.

Девичьи венки

После утопления чучела, девушки бегут от парней к воде, чтобы погадать. Там они зажигают свечи, ставят их на свои венки и пускают на воду.

Пока венки плывут, девушки идут у реки и поют. Считалось, в какую сторону поплывет венок, оттуда и должен прийти сужений.

Кстати, часто ребята специально ловили венки своих девушек, заранее узнавая, каким он будет.

Если же венок утонул, это воспринимали как знак, что девушка никогда не выйдет замуж.

Цветок папоротника

Одна из самых известных традиций на Ивана Купала — искать цветок папоротника, который, по поверью, появляется лишь на купальскую ночь.

По древней легенде, папоротник цветет лишь одно короткое мгновение в самую короткую в ​​году ночь — на Ивана Купала.

Однако получить цвет папоротника довольно трудно, ведь нечистая сила охраняет ее от человеческого глаза.

Тот, кто нашел цветок, начинает понимать язык зверей и птиц и может исцелять больных.

Гадания на Ивана Купала

Еще одна давняя традиция — гадание. Можно попробовать спросить свою судьбу или узнать, кем будет ваш сужений и откуда его ждать.

Факты ICTV подобрали 5 самых распространенных гаданий на Ивана Купала, которые сохранились до наших дней.