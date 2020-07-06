В ночь с 6 на 7 июля в Украине отметят Ивана Купала. Гадания в этот день являются традицией праздника.

Также на Ивана Купала молодые люди прыгают через костер, плетут венки, водят хороводы, собирают травы и встречают рассвет.

Этот языческий праздник считают самым мистическим в году и верят, что в этот день оживает вся нечисть. Его отмечают ночью, чтобы не спать.

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Факты ICTV собрали три лучших способа гаданий на любовь на Ивана Купала.

Ивана Купала: гадания на суженого по венку

Для этого гадания необходимо сплести венок и опустить на воду в реке или озере. Если он утонет, тогда стоит ждать предательства со стороны суженого. Если он расплетется, тогда брака в этом году не будет. Если уплыл далеко – к скорой свадьбе.

Также венок бросают в костер. Кто его перехватит, тот и будет суженым.

Ивана Купала: гадания на замужество по травам

С 6 на 7 июля девушке необходимо вслепую собрать цветы и травы, а придя домой, спрятать их под подушкой до утра.

Если получилось собрать 12 разных трав, тогда скоро ее ждет замужество.

Ивана Купала: гадание на будущее по воску

Необходимо взять тонкую свечу, поломать ее на три части и расплавить на огне воск. После этого жидкий воск вылить в глубокую посудину с водой и наблюдать за фигурами, которые он будет принимать.

Если это образ чемодана или сумки, тогда девушку ждет багатство. Форма цветка — к новым романтическим отношениям; звезда — к удаче; полоски — к путешествиям; волна — к исполнению желаний; круг — к свадьбе; сердце — к настоящей любви.

Обряды на Ивана Купала

Ивана Купала 2020 приходится на ночь с понедельника на вторник — 6-7 июля. Праздник восхваляет цветение и плодородие.

Эта ночь наполнена мистикой и вобрала в себя много обрядов, которых придерживались предыдущие поколения.

Обряды на Ивана Купала связаны с природными стихиями — огнем и водой. На праздник устанавливают купальское деревце и водят вокруг него хороводы.

Также прыгают через костер и топят в воде чучело.