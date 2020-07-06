Всемирный день поцелуя отмечается ежегодно 6 июля. Праздник, который возник в конце XIX века в Великобритании, отмечают в более чем 60 странах. Факты ICTV собрали пятерку самых горячих поцелуев звезд, которые подняли волну обсуждения в сети.

5 место. Никита Добрынин и Дарья Квиткова

Этого поцелуя ждала почти вся страна, когда смотрела романтическое шоу Холостяк-9. Даша не только получила розу от Никиты, но и кольцо вместе с предложением жениться. В этом году в мае пара официально стала супругами.

4 место. Моника Беллуччи и Алекс Лутц

Во время 70-го Каннского фестиваля актриса и французский комик шокировали всех страстным поцелуем, что вызвало у зрителей много обсуждений. Однако оказалось, что этот поцелуй был запланирован Моникой, а Лутц просто подыграл актрисе, поскольку сам не надеялся на это.

3 место. Сандра Баллок и Скарлетт Йоханссон

Этот спланированный поцелуй при получении премии MTV Generation Award 2010 был попыткой Сандры отвлечь внимание фанатов и прессы от обсуждений измены своего мужа.

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2 место. Мадонна и Дрейк

На сцене Coachella 2015 произошел не менее горячий поцелуй между Мадонной и Дрейком. Однако поводом для обсуждений стала именно реакция рэпера, где он будто бы с отвращением вытирал губы. Но позже Дрейк пояснил, что эта реакция — не более, чем шок.

1 место. Настя Каменских и Надя Дорофеева

О страстном поцелуе на финале M1 Music Awards 2016 говорят до сих пор. Конечно, он был запланирован для того, чтобы создать настоящий ажиотаж.

Для тех, кто решил поздравить друзей и знакомых с этим праздником, мы подготовили открытки с Всемирным днем поцелуев.