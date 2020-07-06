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Как гадать на Ивана Купала — 5 способов

Ивана Купала — это один из древнейших языческих праздников, который отмечают в ночь с 6 на 7 июля. В этом году это будет вторник.

Гадания на Ивана Купала — старинная традиция, которая сохранилась и до наших дней. Более того, для некоторых способов не нужно ночью идти в лес, а можно устроить все дома.

Поэтому мы собрали 5 способов, как гадать ночью на Ивана Купала.

Гадание на венках

Традиционно в ночь на Ивана Купала девушки мастерят пышные венки. Каждый цветок в нем имеет свое значение, поэтому стараются подбирать те, которые символизируют их желания.

Івана Купала

Затем девушки зажигают свечи и прочно крепят их на венки, которые пускают на воду. Так, по народному поверью считалось, в какую сторону поплывет венок, оттуда должен появиться суженый.

Если же венок долго крутится на месте — девушка в течение года не выйдет замуж.

Гадание на воде

Это один из самых простых способов гадания, который не требует дополнительных предметов. Нужно только в широкую емкость набрать воды.

Гадания на Ивана Купала - ТОП 5

Затем загадываем желание и бросаем камень (или что-то похожее). Если на воде образуется парное количество кругов — желание исполнится.

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Гадание на воске

В ночь на Ивана Купала можно гадать на воске. Нужно поломать свечу на куски, сложить в ложку и разогреть ее на огне, пока воск полностью не растопится.

Гадания на Ивана Купала - ТОП 5

Затем надо резко вылить жидкость в стакан с холодной водой. По фигуркой, которая образовалась, обычно и гадают.

Гадание на травах

Для этого способа гадания нужно сорвать различные травы и цветы наугад и спрятать их дома под подушку и ложиться спать.

Гадания на Ивана Купала - ТОП 5

Утром надо посмотреть, какие травы там есть. Если удалось собрать двенадцать различных трав, то в этом году девушка выйдет замуж.

Гадание на луке

В ночь на Ивана Купала также можно провести простое гадание дома. Возьмите несколько небольших луковиц и напишите на каждой имя парня. Это могут быть как знакомые, так и случайные имена.

Гадания на Ивана Купала - ТОП 5

Опустите луковицы в воду. По народному поверью, первой прорастет та луковица, которая носит имя жениха.

Традиции Купальской ночи

Ночь на Ивана Купала сопровождается множеством традиций. Это и гадания, и прыжки через костер и, конечно, поиски цветка папоротника.

Более подробно о традициях ночи на Ивана Купала читайте в нашем материале.

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