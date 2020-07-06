Апероль шприц придумали в Италии больше ста лет назад. Сегодня это популярный аперитив с горько-сладковатым вкусом. Особенно Апероль шприц популярен летом.

Состав коктейля Апероль шприц:

Апероль (Aperol) — 100 мл

Просекко (сухое игристое вино) — 100 мл

Швепс (Schweppes) — 20 мл

Долька апельсина

Несколько кубиков льда

Как сделать Апероль:

Насыпьте в бокал для вина несколько кубиков льда. Затем налейте 100 мл апероля и столько же сухого игристого вина. Добавьте 20 мл швепса. Перемешайте коктейль. Украсьте все долькой апельсина.

Вот так просто приготовить освежающий коктейль Апероль шприц.

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