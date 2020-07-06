Апероль шприц придумали в Италии больше ста лет назад. Сегодня это популярный аперитив с горько-сладковатым вкусом. Особенно Апероль шприц популярен летом.
Состав коктейля Апероль шприц:
- Апероль (Aperol) — 100 мл
- Просекко (сухое игристое вино) — 100 мл
- Швепс (Schweppes) — 20 мл
- Долька апельсина
- Несколько кубиков льда
Как сделать Апероль:
Насыпьте в бокал для вина несколько кубиков льда. Затем налейте 100 мл апероля и столько же сухого игристого вина. Добавьте 20 мл швепса. Перемешайте коктейль. Украсьте все долькой апельсина.
Вот так просто приготовить освежающий коктейль Апероль шприц.
Для тех, кто готовится провести активный вечер с алкогольными напитками, у нас есть несколько действенных рецептов коктейлей от похмелья.