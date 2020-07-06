Ежегодно Всемирный день поцелуя отмечают 6 июля. Его празднуют более чем 60 странах мира.

Этот день возник в Великобритании в XIX веке, а в конце XX века появилась целая наука филематология. Она изучает поцелуй и его влияние на организм человека.

Кстати, ученые доказали, что люди, которые любят целоваться, живут в среднем на 12 лет дольше.

Именины 6 июля празднуют Александр, Алексей, Антон, Артем, Петр, Святослав, Федор.

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По народному календарю, 6 июля отмечают день Аграфены Купальницы. Наши предки считали, что именно в этот день нужно искупаться в реке. Это принесет здоровье и молодость.

Народные приметы на 6 июля:

Если идет дождь, то через пять дней будет солнечная погода.

После дождя радуга долго держится — к дождливой погоде.

Если муравьи днем ​​в муравейник спрятались — к ненастью.

Что нельзя делать 6 июля:

Не стоит выносить мусор, особенно после захода солнца.

Нельзя ссориться с родными и злиться на них за что-то.

Кстати, в церковном календаре на июль 2020 также есть два больших праздника — Рождество Иоанна Предтечи (7 июля), который в народе называют Ивана Купала, и День святых апостолов Петра и Павла (12 июля).

А еще в этом году 28 июля исполняется 1 032 года со дня крещения Киевской Руси-Украины.