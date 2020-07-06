Всемирный день поцелуя, который отмечается 6 июля, зародился в Великобритании в конце XIX в.
Этот праздник считается неофициальным, хотя отмечают его с удовольствием и энтузиазмом во многих странах.
Поцелуй — это проявление высоких чувств, средство для преодоления депрессии и повышения настроения, а также способ похудеть, ведь 1 мин страстного поцелуя сжигает 6,4 калории.
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Кроме того, поцелуй способен укрепить иммунитет, снять стресс, усилить кровообращение, улучшить работу сердца и продлить жизнь.
Однако важным фактор является его качество. Насколько вы хорошо целуетесь, поможет узнать тест от Фактов ICTV.
Всемирный день поцелуя 2020 отмечают ежегодно 6 июля. Поцелуй является одним из лучших способов выразить свою любовь к человеку.
По этому поводу Факты ICTV подготовили лучшие поздравления со Всемирным днем поцелуя.