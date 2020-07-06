PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

С языком или без: насколько хорошо вы целуетесь (ТЕСТ)

Всемирный день поцелуя, который отмечается 6 июля, зародился в Великобритании в конце XIX в.

Этот праздник считается неофициальным, хотя отмечают его с удовольствием и энтузиазмом во многих странах.

Поцелуй — это проявление высоких чувств, средство для преодоления депрессии и повышения настроения, а также способ похудеть, ведь 1 мин страстного поцелуя сжигает 6,4 калории.

Читайте: Любовные игры на людях и в сети: где можно целоваться и когда делать первый шаг в отношениях

Кроме того, поцелуй способен укрепить иммунитет, снять стресс, усилить кровообращение, улучшить работу сердца и продлить жизнь.

Однако важным фактор является его качество. Насколько вы хорошо целуетесь, поможет узнать тест от Фактов ICTV.

Всемирный день поцелуя 2020 отмечают ежегодно 6 июля. Поцелуй является одним из лучших способов выразить свою любовь к человеку.

По этому поводу Факты ICTV подготовили лучшие поздравления со Всемирным днем поцелуя.

Фото: Unsplash

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх