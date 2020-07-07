7 июля День ангела празднует Иван. Это имя древнееврейского происхождения, переводится как благодать.

В детстве Иван обычно послушный. Он любит слушать и быть услышанным. Еще с самого детства родители прививают добрые черты характера ребенку.

Иван может сочетать в себе самые неожиданные и разнообразные качества: он может быть сильным и слабым, нежным и разозленным.

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В зрелом возрасте Иван старается успеть все и сразу, и у него это получается. Действительно, многое, за что берется Иван – выходит хорошо.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Ивана в открытках.

В 2020 году в Украине будут отмечаться множество государственных праздников, а некоторые из них будут выходными. Смотрите полный календарь государственных праздников на 2020 год.