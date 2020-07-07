День ангела Ивана отмечают 7 июля. Имя Иван в переводе с древнееврейского означает милость Божья.
Согласно церковном календарю, верующие в этот день отмечают Рождество Предтечи и Иоанна Крестителя Господня. Иоанн был ближайшим предшественником Иисуса Христа.
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Также 7 июля отмечают Ивана Купала, хотя христианская церковь против него, так как праздник имеет языческие корни.
Для тебя я желаю, Иван,
Бесконечного счастья по жизни,
Денег, золота полный карман,
Силы духа, добра, оптимизма.
Не сдаваться, стремиться вперед,
Добиваться намеченных целей,
Пусть удача огромная ждет,
Чтоб глаза твои счастьем блестели!
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Желаю всей душой, Иван,
Чтоб яркой жизнь твоя была,
Чтоб лезли денежки в карман,
И чтоб судьба к мечтам вела!
Люби, будь близкими любим,
Цени прекрасные мгновения,
Ведь каждый миг неповторим,
Бери от жизни наслаждение!
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С Днем ангела, Иван! Желаю, чтобы ты всегда находил общий язык со своим ангелом-хранителем. Также, чтобы он всегда приходил тебе на помощь в трудные времена. А ты, со своей стороны, не заставлял его краснеть. С праздником!
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Никто из нас никогда не видел своего ангела-хранителя, однако, когда нам плохо мы сразу о нем вспоминаем. Желаю, чтобы он всегда был рядом и в радости, и в печали. Также не забывай благодарить его, когда жизнь демонстрирует лучшие стороны.
Поздравление с праздником Ивана Купала
День ангела Ивана также связывают с праздником Ивана Купала, корни которого тянутся еще со времен язычников. Празднуют его с 6 на 7 июля.
Ранее оно было посвящено Солнцу. Считалось, что в этот день можно было очиститься и узнать будущее.
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