День ангела Ивана отмечают 7 июля. Имя Иван в переводе с древнееврейского означает милость Божья.

Согласно церковном календарю, верующие в этот день отмечают Рождество Предтечи и Иоанна Крестителя Господня. Иоанн был ближайшим предшественником Иисуса Христа.

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Также 7 июля отмечают Ивана Купала, хотя христианская церковь против него, так как праздник имеет языческие корни.

Для тебя я желаю, Иван,

Бесконечного счастья по жизни,

Денег, золота полный карман,

Силы духа, добра, оптимизма.

Не сдаваться, стремиться вперед,

Добиваться намеченных целей,

Пусть удача огромная ждет,

Чтоб глаза твои счастьем блестели!

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Желаю всей душой, Иван,

Чтоб яркой жизнь твоя была,

Чтоб лезли денежки в карман,

И чтоб судьба к мечтам вела!

Люби, будь близкими любим,

Цени прекрасные мгновения,

Ведь каждый миг неповторим,

Бери от жизни наслаждение!

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С Днем ангела, Иван! Желаю, чтобы ты всегда находил общий язык со своим ангелом-хранителем. Также, чтобы он всегда приходил тебе на помощь в трудные времена. А ты, со своей стороны, не заставлял его краснеть. С праздником!

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Никто из нас никогда не видел своего ангела-хранителя, однако, когда нам плохо мы сразу о нем вспоминаем. Желаю, чтобы он всегда был рядом и в радости, и в печали. Также не забывай благодарить его, когда жизнь демонстрирует лучшие стороны.

Поздравление с праздником Ивана Купала

День ангела Ивана также связывают с праздником Ивана Купала, корни которого тянутся еще со времен язычников. Празднуют его с 6 на 7 июля.

Ранее оно было посвящено Солнцу. Считалось, что в этот день можно было очиститься и узнать будущее.

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