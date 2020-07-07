Гороскоп на 8 июля 2020 по картам таро напоминает, что все случается не зря, и если у вас нет сил и воли к жизни и действиям, возможно, стоит найти кого-то, кто вернет веру в себя.

Первая карта гороскопа для всех знаков зодиака на 08.07.2020 – перевернутая Звезда – нужна, чтобы посмотреть на себя в зеркало и признать, что, возможно, сейчас не лучший период в жизни. Возможно, вы устали. Возможно, у вас не осталось сил.

Возможно, вас не радуют даже новые оговорки Кличко на ежедневных брифингах. Такое случается, и иногда просто позитивным мышлением и пересматриваением любимой комедии дело не решить.

Двойка чаш знает, что может помочь. Компания и поддержка в такие времена – лучший допинг, благодаря которому удается не опускать руки, а продолжать делать то, что нужно. Поговорите с тем, кому доверяете, о том, как чувствуете и что думаете.

Выслушайте, что скажет человек в ответ. С большой долей вероятности многие вокруг вас тоже не успели пройти все курсы, научиться играть на десяти музыкальных инструментах и накачаться так, что Росомаха бы рыдал. Возможно, всем вам после таких откровений станет чуть полегче.

Но самая главная карта расклада в сегодняшнем гороскопе на 8 июля по картам таро – Повешенный. Даже если вам кажется, что все сейчас зря, и нет смысла что-то делать, то нет, не зря.

Не сейчас, но позже все время и силы, которые были вложены в работу или учебу, превратятся в навыки, связи, прибыль и уважение к себе. Просто продолжайте делать то, что вы делаете. И все получится.















Гороскоп на 8 июля: день, когда разрешили эмоциональный допинг / 4 фотографии

Также астролог Марина Скади в подробном гороскопе на июль 2020 для всех знаков зодиака рассказала, чего стоит ожидать во втором месяце лета.

Источник: А как вам такой расклад