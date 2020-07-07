Магнитные бури негативно влияют на метеозависимых людей. В зоне риска также пожилые люди, беременные женщины и дети.

В этот период даже у здоровых людей может болеть голова, появиться усталость и недомогание, а также ухудшиться настроение без причины.

Заранее подготовиться к возможному ухудшению самочувствия во время геомагнитных возмущений поможет календарь магнитных бурь на 2020 год.

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Календарь магнитных бурь на 2020

Январь:

серьезных магнитных бурь не будет, но незначительные магнитные колебания возможны 5, 9, 10, а также 14 и 15 января.

Февраль:

5 февраля – сильная магнитная буря;

7 февраля – вспышка активности магнитного поля средней интенсивности;

10 февраля – средняя магнитная буря;

15 февраля – слабая магнитная буря.

Март:

13 и 16 марта – вспышки средней интенсивности;

19 и 21 марта – две сильные магнитные бури;

22 и 28 марта – бури средней интенсивности.

Апрель:

с 28 по 30 апреля – буря средней интенсивности.

Май:

5 мая – средняя буря;

28 мая – сильная магнитная буря.

Июнь:

8 июня – геомагнитный всплеск средней силы;

9 июня – сильная магнитная буря.

Июль:

с 1 по 3 июля – сильные бури;

30 и 31 июля – сильные магнитные колебания.

Август:

2 и 3 августа – слабые магнитные бури;

10 августа – колебания среднего уровня;

13 и 14 августа – слабые колебания магнитного поля;

29 августа – средняя буря.

Сентябрь:

29 и 30 сентября – средние магнитные бури.

Октябрь:

1 октября – небольшие магнитные колебания;

29 и 30 октября – слабые бури.

Ноябрь:

с 1 по 10 ноября – мощная вспышка, влекущая за собой сильную бурю;

с 15 по 20 ноября – буря средней интенсивности.

Декабрь:

с 1 по 5 декабря – сильная буря;

с 7 по 8 декабря – колебания средней интенсивности.

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