Ивана Купала 2020 празднуют с 6 на 7 июля, в ночь с понедельника на вторник.

Этот праздник отмечали еще до крещения Руси и оно было посвящено солнцу. После принятия христианства наши предки приурочили его ко дню Иоанна Крестителя.

Читайте: Когда Ивана Купала

Поздравления на Ивана Купала получали все, поскольку в этот день любой человек мог очистить свою душу и тело, изменить свою судьбу к лучшему и узнать будущее.

В ночь с 6 на 7 июля, согласно древним традициям, нужно прыгать через костер, собирать лекарственные травы, гадать на венках и купаться в реке на рассвете.

Праздник Ивана Купала считается самым магическим, поэтому украинцы верили, что такие обряды принесут удачу, достаток и счастье.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках на Ивана Купала.

Традиции на Ивана Купала

По давним традициям в ночь на Ивана Купала, украинцы ставили купальское деревце, водили вокруг него хороводы и пели песни. Также разводили костер и прыгали через него.

Также в эту ночь девушки плели венки и пускали их в воду, гадая на суженого и счастливую судьбу.

На Ивана Купала главным обрядом был поиск цветка папоротника, который появлялся только в купальскую ночь. Считалось, что человек, который найдет его, будет понимать язык зверей и птиц, будет исцелять больных.