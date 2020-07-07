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Лучшие поздравления на Ивана Купала в открытках

Ивана Купала 2020 празднуют с 6 на 7 июля, в ночь с понедельника на вторник.

Этот праздник отмечали еще до крещения Руси и оно было посвящено солнцу. После принятия христианства наши предки приурочили его ко дню Иоанна Крестителя.

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Поздравления на Ивана Купала получали все, поскольку в этот день любой человек мог очистить свою душу и тело, изменить свою судьбу к лучшему и узнать будущее.

В ночь с 6 на 7 июля, согласно древним традициям, нужно прыгать через костер, собирать лекарственные травы, гадать на венках и купаться в реке на рассвете.

Праздник Ивана Купала считается самым магическим, поэтому украинцы верили, что такие обряды принесут удачу, достаток и счастье.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках на Ивана Купала.

привітання на Івана Купала

привітання на Івана Купала

привітання на Івана Купала

привітання на Івана Купала

привітання на Івана Купала

Традиции на Ивана Купала

По давним традициям в ночь на Ивана Купала, украинцы ставили купальское деревце, водили вокруг него хороводы и пели песни. Также разводили костер и прыгали через него.

Также в эту ночь девушки плели венки и пускали их в воду, гадая на суженого и счастливую судьбу.

На Ивана Купала главным обрядом был поиск цветка папоротника, который появлялся только в купальскую ночь. Считалось, что человек, который найдет его, будет понимать язык зверей и птиц, будет исцелять больных.

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