Чартерные рейсы — это прямые нерегулярные перелеты из точки А в точку Б. Их организуют туроператоры или другие сторонние заказчики. Такие рейсы выполняются на условиях арендного, или чартерного договора.

Виды чартерных рейсов

Шаттл-чартеры — рейсы, которые выполняются туда и обратно. Например, отвозят одну группу туристов и забирают тех, кто уже закончил свой тур. Обычно в высокий сезон цены на перелеты шаттл-чартерами довольно высокие.

Сплит-чартеры. Часть пути туристы летят регулярным рейсом (по расписанию), а вторую часть чартерным. Обычно такой вид используется на дальнемагистральных направлениях.

Поличартерные. При таком перелете предусмотрено более двух пересадок из одного самолета на другой. Такие рейсы выполняются на дальние расстояния.

Чартер с отстоем. Самолет прилетает с группой туристов на курорт, ждет, а затем улетает с той же группой по окончании их путевок. Это наиболее экономичный вид чартерных перевозок, так как простой пустого самолета обходится авиакампании дешевле, чем перелет пустого судна. Как правило, туры на чартере с отстоем рассчитаны на отдых не более семи ночей, что является минусом для многих отдыхающих.

Авиакомпании в Украине, которые занимаются чартерными перевозками: SkyUp, Windrose, МАУ.

Как правило билеты на чартерные рейсы уже входят в турпутевку, но вы можете забронировать билеты и отдельно. Для этого нужно найти нужный рейс на сайте авиакомпании.

Найти дешевые билеты не только на чартерные рейсы, но и на регулярные достаточно просто. Главное знать несколько хитростей. Мы собрали для вас 14 приемов, которые могут купить дешевые авиабилеты, в этом материале.