Многие страны мира все еще страдают от пандемии коронавируса, которая застала человечество врасплох в 2020 году. Новая инфекция принесла много проблем миру — экономический кризис, проблемы в системе здравоохранения, массовый карантин и тому подобное.

Однако большие вызовы подталкивают человечество к новым свершениям. Разработку вакцины от Covid-19 ведут невероятно быстро, а различные компании все чаще обращаются к цифровым решениям.

Да, позитива в пандемии всегда мало, но те изменения, которые сейчас происходят, скорее всего, останутся с нами навсегда.

Факты ICTV рассказывают, как пандемия коронавируса повлияла на нашу жизнь и чего нам ожидать после нее.

Конечно, не обошлось без тех, для кого пандемия стала настоящей золотой жилой. Например, компания Amazon начала зарабатывать намного больше, поскольку объемы заказов только увеличивались, ведь многие сидели дома из-за карантина и предпочитали заказывать товары, а не ходить в магазин.

Подобное происходило во время каждой крупной пандемии на Земле. Всегда находились те, кто получали определенную выгоду от массовой катастрофы. Однако стоит ли обвинять продовольственные магазины, которые поднялись благодаря тому, что люди начали запасаться продуктами? Думаю, ответ очевиден.

В то же время “компании-победители” попадают в поле зрения государств, которые во времена пандемии сосредоточили в своих руках различные авторитарные рычаги, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Кроме того, многие страны тратят деньги на то, чтобы поддерживать малый и средний бизнес, людей, потерявших работу и тому подобное. Да, некоторые крупные компании, которые предлагают свои услуги без необходимости выходить из дома, стали еще более успешными. Однако в конце концов они могут стать теми, с кого будут больше спрашивать.

В мире существуют такие компании, чей капитал больше экономик некоторых стран. Поэтому после такой большой затраты средств на сохранение более или менее нормальной жизни, государства обратятся к компаниям с просьбой о помощи.

Мы также увидели изменения, которые имплементируют страны и компании в свои стратегии. Но самое интересное в них — скорость, с которой они происходят. Раньше даже для самых маленьких сдвигов понадобилось бы много времени, а в современных реалиях все включают “турборежим”. И больше всего от этого могут выиграть именно работники.

Ведь пандемия завершится, а новые должности, проекты и т. д. останутся и компании, которые ничего не потеряли за этот период, вряд ли будут увольнять нанятых ими работников.

Однако это не единственный позитив, который можно выделить в нынешней ситуации.

В последнее время ученые видят надежду в пандемии коронавируса. Надежду на то, что эти события многому нас научат и оставят вещи, которые внедрили в эти трудные времена.

Израильский историк Юваль Ной Харари заявил, что сейчас происходит невероятный подъем науки, исследования становятся крупнейшим и самым ценным источником информации. Даже церковь, которая часто конфликтует с наукой, советует своим прихожанам оставаться дома.

И эта способность сотрудничать даже в условиях, когда все страны тяготеют к инклюзивности — значительное приобретение, которое должно позволить людям лучше работать друг с другом в будущем.

Влияет это и на производство пока отдельных групп товаров. Например, когда медицинские маски начали раскупать с невероятной скоростью даже компании, которые не специализируются на их производстве, мобилизовали ресурсы, чтобы удовлетворить спрос.

Тогда речь не шла о конкуренции, а лишь о том, чтобы помочь друг другу. И если подобная практика останется после пандемии, то мы сможем многого добиться.

Мы уже видим, что Индия заявила об инициативе видеоконференции с участием лидеров стран Южной Азии для того, чтобы разработать стратегию по борьбе с пандемией.

Конечно, это несколько оптимистическая позиция, однако не стоит забывать, что мир уже не будет таким, как до пандемии. А в современном мире изменения будут особенно ощутимыми.

Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям США Шеннон О’Нил считает, что из-за финансового кризиса вызванного пандемией экономики сильно пострадают, но и смогут стать более стабильными.

Да, ради этого придется жертвовать прибылью ради готовности к непредвиденным обстоятельствам.

Однако не только на таком глобальном уровне будут происходить изменения. Очень быстро после начала карантина мы ощутили на себе его последствия, наша жизнь изменилась, нам пришлось адаптироваться к этим реалиям. Но даже эти тяжелые изменения способны положительно повлиять на нас.

Все существование человечество ведет борьбу с различными заболеваниями и часто они становились причиной, из-за которой мы становились лучше. Например, из-за многочисленных пандемий в Европе обратили внимание на то, как выглядят города.

Они стали чище, вырос общий уровень гигиены среди жителей. Возможно, сейчас произойдет что-то подобное: люди будут больше следить за гигиеной, ношение масок во время обычной простуды станет нормой, а дезинфекция помещений не выйдет из моды.

Covid-19 подтолкнул людей и к интересным изобретениям, которые позволяют “избежать заражения”, но которые могут остаться с нами на долгое время.

Например, в финском супермаркете появились дверные ручки, которые можно открывать локтем, а французский дизайнер Кристоф Гернигон смастерил большие “абажуры”, которые служат своеобразным пузырем для людей, которые желают пообедать в ресторане, но не хотят подвергать опасности других посетителей.

Даже дезинфекция поверхностей является опасным занятием. И решать это пытаются с помощью роботов и автоматизации. Автоматические распылители санитайзера, которые можно увидеть даже в украинских магазинах, и роботы, которые помогают в уборке.

Бесконтактная доставка товаров и продуктов также приобретает популярность. Использование беспилотников в таких услугах — не новинка для Amazon, а вот другие компании мира только внедряют эту практику.

Вполне вероятно, что в ближайшем будущем нам не придется так часто ходить в магазин за товарами и продуктами, ведь один из стартапов предлагает компаниям использовать своих роботов для их доставки.

