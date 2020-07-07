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Факты / Lifestyle

Как выбрать купальник: тренды 2020 года

Выбор подходящего купальника может стать большой проблемой для женщин, но это будет совсем не сложно, если вы прочитаете наш материал. Разгадка в том, что нужно выбрать купальники 2020, соответствующие вашему телосложению. Прежде всего определите тип своего строения тела, и проблема почти решена.

Как выбрать купальник: тренды 2020

Бывают следующие типы строения у женщин, по которым легко узнать, как правильно выбрать купальник:

  • форма яблока;
  • форма груши;
  • форма банана (H);
  • форма песочных часов;
  • форма перевернутого треугольника.

Несколько дельных советов: если вы хотите спрятать лишние килограммы, выберите цельный купальник. Высокий вязаный купальник подчеркнет стройность ног, а обычный ремешок, наоборот, сделает ноги короткими и толстыми. Одним словом, постарайтесь выбрать такие модные купальники 2020, чтобы ваши несовершенные части тела выглядели максимально просто, и тогда им будут меньше уделять внимание.

Как выбрать купальник: тренды 2020

Форма яблока

Особенность: тяжелый верх с тонким низом. Пышная грудь с широкими плечами. Стройные ноги и тонкие руки.

Решение: показать стройные ноги. Выбирайте:

  1. купальники с увеличенными кружевными элементами на талии;
  2. купальники со складками или небольшими украшениями, например, милыми маленькими юбками;
  3. разноцветный купальник с рисунком;
  4. цельный купальник.

 

Как выбрать купальник: тренды 2020

Избегайте однотонных купальников, легко вызывающих визуальную концентрацию.

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Форма груши

Особенность: нижняя часть тела широкая, а верхняя — тоньше, пышные ягодицы и бедра. Преимущество в том, что у такого типа очаровательная талия.

Решение: показать линию талии. Подойдут:

  1. купальники с винтажными разрезами и с высокой талией, что сделают ноги еще длиннее;
  2. купальники с плотным дизайнерским верхом;
  3. купальники с юбкой или плавки с поясом.

 

Как выбрать купальник: тренды 2020

Избегайте цельного купальника. Если вы очень скромная девушка, то можете выбрать купальник с высокой талией.

Тип банана (тип H)

Особенность: стройное тело сверху донизу. У женщин с таким типом нет лишнего веса, но у них одновременно плоская грудь и плоские бедра.

Решение: нужно наглядно сделать ваше тело более изогнутым и подчеркнуть женственность. Выбирайте:

  1. купальники с рисунком на груди, например, топы с принтами, полосками, цветочными узорами, клетками;
  2. купальники с элементами оборок, складок или с кисточками;
  3. треугольный бикини или топик, чтобы показать ваш плоский живот.
  4. цельный купальник с ремешком.

 

Как выбрать купальник: тренды 2020

Песочные часы и форма перевернутого треугольника

Особенность: маленькая грудь, тонкая талия и крепкие бедра.

Решение: цельный купальник с высоким вырезом. Это способ подчеркнуть всю верхнюю часть и округлые ягодицы. С ремешками или складками будет еще лучше.

Как выбрать купальник: тренды 2020

 

Чтобы быть неотразимой летом, надо еще знать модные модели купальников этого сезона.

Тренды купальников 2020

  • раздельный купальник с топом-треугольником;
  • цельный купальник с вырезами;
  • бикини на косточках и высокой талией;
  • вязаный купальник-бикини;
  • цельный купальник с принтом зебры;
  • цельный купальник на одно плечо;
  • раздельный купальник с принтами-полосками по бокам, как у гонщика;
  • розовый бикини в клетку;
  • купальник на молнии спереди с длинным рукавом;
  • раздельный купальник-бикини с поясом.

Как выбрать купальник: тренды 2020

Теперь вы знаете, как выбрать купальник. Пришла ваша очередь стать дивой пляжа и сиять на солнце. Заставьте себя выглядеть так, чтобы все узнали про вашу красоту.

Напомним, ранее мы писали, что модно носить в 2020 году.

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