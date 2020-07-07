Google Pixel 5: как выглядит смартфон

Изображения Google Pixel 5 слили в сеть за три месяца до официальной презентации.

На рендерах видны особенности дизайна смартфона. В частности, нехарактерный вид фронтальной панели и конфигурация модуля основной камеры.

Согласно информации источника, опубликовавшего изображения, Google Pixel 5 будет компактным — его габариты составят 144,6 х 70,4 х 8 мм.

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Дизайн похож модель прошлого поколения, но с небольшими отличиями. У Google Pixel 5 не будет широкой верхней рамки, а фронтальная камера будет находится в дисплее.

Датчик отпечатков пальцев находится на задней панели с квадратным модулем основной камеры, который представлен двумя сенсорами.

Внизу корпуса находится порт USB Type-C и динамики. Регулировка громкости и кнопка включения — на правой грани устройства.

Презентация Google Pixel 5 состоится в октябре 2020 года.











Как выглядит Google Pixel 5: дизайн смартфона слили в сеть до презентации / 3 фотографии

Google Pixel 4

Последнняя презентация телефонов Google состоялась 15 октября 2019 года. Тогда компания представила смартфон Google Pixel 4.

Он получил возможность распознавания лица с помощью датчиков Soli Google. Также им можно управлять с помощью жестов или помощника.

Цена Google Pixel 4 составила $799.

Источник: Gizmochina

Фото: xleaks7