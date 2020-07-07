7 июля верующие отмечают большой христианский праздник Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В этот день чтят память пророка, который предсказал пришествие Иисуса Христа, а затем окрестил Мессию в водах реки Иордан.

В народе сегодня также отмечают традиционный восточно-славянский праздник Ивана Купала, который часто путают с Рождеством Иоанна.

Именины 7 июля празднуют: Антон, Иван, Никита и Яков.

Традиции на Ивана Купала

В период распространения коронавируса лучше отказаться от соблюдения некоторых традиций праздника Ивана Купала, но помнить о них стоит.

В ночь на Ивана Купала молодые люди собирались возле водоемов, пели песни у костра, водили хороводы.

Неотъемлемая традиция на Ивана Купала — пускать сплетенные венки по воде, что должно было показать, как сложится жизнь в будущем.

Также украинцы верили, что на праздник Ивана Купала нужно сжигать одежду больных.

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Народные приметы на 7 июля

Сильный запах травы предвещал дождь;

Роса утром была приметой того, что будет хороший урожай огурцов;

Много звезд в ночь на Ивана Купала — будет много грибов;

Если рожь на Ивана Купала заколосилась — это плохой знак.

Что нельзя делать 7 июля