День семьи отмечают ежегодно 8 июля. В Украине его начали праздновать с 2012 года. Этот праздник посвящают близким людям, взаимопониманию, а также любви.

История Дня семьи

1993 года Генеральная Ассамблея ООН приняла постановление о праздновании Международного дня семьи, который отмечается по всему миру 15 мая. Украина же празднует альтернативный день семьи, который приходится на 8 июля, день святых Петра и Февронии, покровителей всех супруг. Их жизнь стала примером для безупречных семейных отношений, а любовь была настолько крепкой, что умерли они в один день.

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Поздравления с Днем семьи

В день семьи принято обнимать и целовать всю семью, проявлять каждому слова любви, делиться своей радостью. Однако, если сегодня близкие не рядом, то обязательно пришлите поздравления 2020 в стихах.

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Семья — это крепость, семья — это дом.

Должна быть она вам уютным гнездом!

Блаженство комфорта и лепет детей

Дороже любых самых вкусных сластей!

Любите друг друга, любите ваш дом,

Любите семью, что находится в нём.

Цените родных, уважайте, лелейте,

Теплом своих рук вы друг друга согрейте!

Желаю вам счастья на долгие годы,

Хороших друзей и прекрасной погоды.

И нежных вам чувств, и приятных мгновений,

И самых прекрасных всегда впечатлений!

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В жизни нет чего дороже,

Чем любимая семья,

С этим счастьем — светлым, божьим,

Поздравляю вас, друзья!

Пусть семья всегда вам будет

И опорой, и душой,

Только здесь вас точно любят,

Только здесь вас ждут домой!

Пусть надежда греет сердце,

Пусть всегда, придя домой,

Вам помогут отогреться

Ваша вера и любовь!

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Семья — это важно,

Семья — это круто,

В семье однозначно

Ты нужен кому-то.

Всегда береги и цени,

Что имеешь.

Ведь если сломаешь —

Потом уж не склеишь.

Желаю тебе я

Любви и уюта,

И счастья семейного

Не на минуту,

А чтоб на всю жизнь

Его точно хватило,

Чтоб солнце тебе

Даже ночью светило!

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Пусть семья вам дарит радость

И домашнее тепло,

Пусть царят в ней пониманье,

Уважение, добро.

И любовь, и верность будут

В жизни вашей навсегда

И пусть это не изменят

Ни разлуки, ни года.

Ценностей на свете много,

Но семья главней всего.

И важней ее не будет

Ничего и никого.

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Традиции

Установленных традиций празднования ещё не сформировалось, но много семей самостоятельно обдумывают как отмечать: весело провести время дома, вместе поиграть в приставку, выехать на природу, прогуляться по городу, посетить зоопарк или аттракционы.

Факти ICTV собрали также лучшие поздравления с Днем семьи в картинках

Помимо праздника семьи украинцы любят также праздновать День матери, День отца и День защиты семей.