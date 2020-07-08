День семьи отмечают ежегодно 8 июля. В Украине его начали праздновать с 2012 года. Этот праздник посвящают близким людям, взаимопониманию, а также любви.
История Дня семьи
1993 года Генеральная Ассамблея ООН приняла постановление о праздновании Международного дня семьи, который отмечается по всему миру 15 мая. Украина же празднует альтернативный день семьи, который приходится на 8 июля, день святых Петра и Февронии, покровителей всех супруг. Их жизнь стала примером для безупречных семейных отношений, а любовь была настолько крепкой, что умерли они в один день.
Читайте: Выходные в июле 2020: сколько будут отдыхать украинцы
Поздравления с Днем семьи
В день семьи принято обнимать и целовать всю семью, проявлять каждому слова любви, делиться своей радостью. Однако, если сегодня близкие не рядом, то обязательно пришлите поздравления 2020 в стихах.
***********
Семья — это крепость, семья — это дом.
Должна быть она вам уютным гнездом!
Блаженство комфорта и лепет детей
Дороже любых самых вкусных сластей!
Любите друг друга, любите ваш дом,
Любите семью, что находится в нём.
Цените родных, уважайте, лелейте,
Теплом своих рук вы друг друга согрейте!
Желаю вам счастья на долгие годы,
Хороших друзей и прекрасной погоды.
И нежных вам чувств, и приятных мгновений,
И самых прекрасных всегда впечатлений!
************
В жизни нет чего дороже,
Чем любимая семья,
С этим счастьем — светлым, божьим,
Поздравляю вас, друзья!
Пусть семья всегда вам будет
И опорой, и душой,
Только здесь вас точно любят,
Только здесь вас ждут домой!
Пусть надежда греет сердце,
Пусть всегда, придя домой,
Вам помогут отогреться
Ваша вера и любовь!
***********
Семья — это важно,
Семья — это круто,
В семье однозначно
Ты нужен кому-то.
Всегда береги и цени,
Что имеешь.
Ведь если сломаешь —
Потом уж не склеишь.
Желаю тебе я
Любви и уюта,
И счастья семейного
Не на минуту,
А чтоб на всю жизнь
Его точно хватило,
Чтоб солнце тебе
Даже ночью светило!
**********
Пусть семья вам дарит радость
И домашнее тепло,
Пусть царят в ней пониманье,
Уважение, добро.
И любовь, и верность будут
В жизни вашей навсегда
И пусть это не изменят
Ни разлуки, ни года.
Ценностей на свете много,
Но семья главней всего.
И важней ее не будет
Ничего и никого.
*************
Традиции
Установленных традиций празднования ещё не сформировалось, но много семей самостоятельно обдумывают как отмечать: весело провести время дома, вместе поиграть в приставку, выехать на природу, прогуляться по городу, посетить зоопарк или аттракционы.
Факти ICTV собрали также лучшие поздравления с Днем семьи в картинках
Помимо праздника семьи украинцы любят также праздновать День матери, День отца и День защиты семей.