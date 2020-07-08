PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

День семьи в Украине: лучшие поздравления в открытках

День семьи в Украине ежегодно отмечается 8 июля.

Семейный праздник является одним из самых молодых в украинском календаре, поскольку появился лишь в 2012 году.

Семья — это всегда символ дома, любви, поддержки и тепла.

Мудрая Мать Тереза однажды сказала: Не знаете что сделать, чтобы в мире воцарился мир? Идите домой и любите свою семью.

Читайте: Выходные в июле 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Чтобы вы не забыли поздравить близких людей с этим праздником, Факты ICTV публикуют подборку поздравлений с Днем семьи в открытках.

День семьи 2020 - поздравления в открытках

День семьи 2020 - поздравления в открытках

День семьи 2020 - поздравления в открытках

День семьи 2020 - поздравления в открытках

День семьи 2020 - поздравления в открытках

Для удобства Факты ICTV публиковали полный календарь государственных праздников на 2020 год.

В июле следующим праздником после Дня семьи является День рыбака (12липня), День шахмат (20 июля) и День крещения Киевской Руси — Украины (28 июля).

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка