День семьи 2020 - поздравления в открытках

День семьи в Украине ежегодно отмечается 8 июля.

Семейный праздник является одним из самых молодых в украинском календаре, поскольку появился лишь в 2012 году.

Семья — это всегда символ дома, любви, поддержки и тепла.

Мудрая Мать Тереза однажды сказала: Не знаете что сделать, чтобы в мире воцарился мир? Идите домой и любите свою семью.

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Чтобы вы не забыли поздравить близких людей с этим праздником, Факты ICTV публикуют подборку поздравлений с Днем семьи в открытках.

Для удобства Факты ICTV публиковали полный календарь государственных праздников на 2020 год.

В июле следующим праздником после Дня семьи является День рыбака (12липня), День шахмат (20 июля) и День крещения Киевской Руси — Украины (28 июля).