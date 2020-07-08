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Факты / Lifestyle

День семьи 2020: красивые поздравления в СМС

8 июля в Украине празднуется День семьи. Он приурочен ко дню Петра и Февронии, покровителей семьи и брака.

Согласно истории, пара жила в XII веке. Феврония дважды спасла жизнь Петру, исцелив его от проказы, после чего он женился на ней.

Их брак является образцом христианского супружества. В 2011 году был подписан указ президента о праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников.

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По традиции, 8 июля проводят богослужение в храмах. Пары, которые только вступают в брак, просят благословения. Супруги же молятся о семейном благополучии святым Петру и Февронии.

В День семьи Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС.

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Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили любовь, верность, взаимопонимание и, конечно же, счастье! Пускай каждое мгновение, проведенное рядом с родными, приносит вам только радость, улыбки, гармонию в душе и хорошее настроение!

*****

С днем семьи вас, дорогие,
Счастья, радости, любви,
Будьте верными, любите,
И друг друга берегите.

Счастливо в семье живите,
Верность искренне храните,
Вы друг другом наслаждайтесь,
И ни в чем вы не нуждайтесь!

*****

С Днем семьи, любви и верности
Я поздравить вас хочу.
Покровители небесные
Пусть хранят вашу семью.

Пусть добром и счастьем полнится
Ваш уютный, теплый дом.
Пусть любовь и уважение
Укрепят фундамент в нем.

*****

Поздравляю с днем семьи!
Это высшая награда,
Если есть с тобой всегда
Любящие люди рядом.

Пусть здоровы будут все,
Хорошо вам пусть живется.
И пусть светит каждый день
Мира ласковое солнце!

*****

Семья — надежный тыл и крепость,
Фундамент в ней — любовь и верность.
Пускай любовь живет в сердцах
И светится в ваших глазах.

Живите весело и дружно.
Пусть будет в доме все, что нужно:
Достаток, радость и уют.
Пусть понимают вас и ждут.

В 2020 году в Украине будут отмечаться множество государственных праздников, а некоторые из них будут выходными. Смотрите полный календарь государственных праздников на 2020 год.

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