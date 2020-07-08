Гороскоп на 9 июля 2020 с порога дарит вам жезл, а что с ним сделать: надавать тем, кто бесит, по голове, или опираться на него, чтобы проще было идти к какому-нибудь симпатичному Ородруину – решать вам.

Сегодняшний гороскоп на 9 июля для всех знаков зодиака дарит всем отличные идеи, метафорически стукнув всех по голове Тузом жезлов. Это значит, что идеи рождаются просто из воздуха, их можно увидеть в кофейной гуще, бензиновых разводах в луже и в имени курьера доставки.

Время нового, время смелого. Время вкладывать в это новое силы и время, но пока еще не деньги. Слишком большой риск увлечься настолько, что вложитесь в какую-нибудь пирамиду или бизнес-предложение случайного таксиста.

Важно – для этого в гороскопе есть Восьмерка чаш – бросаться воплощать идею не сразу же. Сначала возьмите время немножко подумать и переоценить свой прошлый опыт. Что в нем было так, что нет. Почему прежде что-то не получалось и как поступить в этот раз. Это скучные, но необходимые вопросы, на которые лучше всего отвечать честно, а потому наедине и только себе, чтобы не было соблазна что-то приукрашивать.

Если этого не сделать, предупреждает гороскоп на 9 июля по картам таро, есть риск заблудиться в Пятерке жезлов. Это худшее, что можно сделать, потому что эта карта побуждает пойти и всем показать, доказать и остаться потом стоять в белом плаще. Послушайте, доказывать всем – хорошо, но не когда это – конечная цель всего. Докажите всем, просто хорошо сделав то, что придумали, тогда и палками махать не придется.















Гороскоп на 9 июля: цепляйся за идеи, а не за желание сделать всех / 4 фотографии

Астрологическая погода в июле будет благоприятнее, чем в предыдущем месяце. Подробный гороскоп на июль составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Источник: А как вам такой расклад