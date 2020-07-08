Несмотря на то, что во втором летнем месяце дополнительных выходных у украинцев не будет, праздники в июле 2020 никто не отменял. В целом работать придется 23 дня, а вот на отдых останется только восемь дней.
Кроме официальных и неофициальных праздников, в июле православные христиане будут отмечать день Петра и Павла, который приходится на 15 число.
Праздничные дни в июле 2020
1 июля — День архитектуры Украины
Его начали праздновать с 1995 года. Цель праздника — поддержать архитекторов в их творческих инициативах.
2 июля — День работника государственной налоговой службы Украины
Этот праздник призван показать важность налоговой службы в борьбе с налоговыми преступлениями и ее роль в налоговой политике государства.
5 июля — День Военно-морских сил Украины
Ежегодно приходится на первое воскресенье июля. Его установили в далеком 1996 году по случаю учений украинского военного флота Море-96.
6 июля — День войск ПВО Вооруженных сил Украины
В этот день вспоминают все заслуги войск противовоздушной обороны Украины, которые обороняют государство.
7 июля — День работника природно-заповедного дела
В этот день нужно поздравить всех работников природно-заповедного дела, которые сохраняют и восстанавливают биологическое и ландшафтное разнообразие.
12 июля — Всемирный день бортпроводника
Праздник появился в далеком 1928 году в Германии. Именно тогда на борт самолета взяли человека, который следил за сервисом и обслуживал пассажиров.
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12 июля — День рыбака
Его ежегодно празднуют во второе воскресенье мая. Поэтому в этот день стоит поздравить не только профессиональных рыболовов, но и любителей этого дела.
16 июля — День бухгалтера
В Украине его начали праздновать с 2004 года, чтобы поблагодарить работников за значительный вклад в развитие предприятий и организаций.
19 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
Ежегодно он приходится на третье воскресенье июля. В этот день поздравляют всех работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
26 июля — День работников торговли
С 1995 года этот праздник отмечают в последнее воскресенье июля и поздравляют всех, кто работает в сфере торговли.
28 июля — Международный день борьбы с вирусными гепатитами
Он призван напомнить всему человечеству о проблеме существования этих заболеваний и о том, как уберечься от заражения.
28 июля — День PR-специалиста
Этот неофициальный праздник. Но он появился, чтобы выразить слова благодарности людям, благодаря которым появляются новые имена в сфере бизнеса, политики и искусства.
30 июля-3 августа — Курбан-байрам
Один из самых главных праздников для мусульман. В этот день они приносят в жертву животных, ходят в гости к родным, молятся за умерших и раздают милостыню.
31 июля — День системного администратора
Это неофициальный праздник, который отмечают в последнюю пятницу июля. Он призван, чтобы уважать работу системного администратора.
Больше узнать о главных праздничных датах можно в календаре государственных праздников на 2020 год. Просмотрев его, вы всегда будете знать, с каким праздником и когда поздравлять свое окружение.