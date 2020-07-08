В Украине 8 июля ночью синоптики прогнозируют грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с. В некоторых регионах страны ожидается град и первый уровень опасности, желтый.
По Киеву и Киевской области также ночью 8 июля будут грозы и порывы ветра 15-20 м/с и первый уровень опасности.
В среду, 8 июля, погода в Украине ожидается с осадками.
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Синоптики прогнозируют дожди в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, а также на востоке.
На западе страны будет сухо, осадков синоптики не прогнозируют.
Прогноз погоды на неделю
В Украине синоптики ожидают дождливую погоду. Температура воздуха на юге и в восточных областях будет достигать 31 градуса, а в центре ожидается до 27.
Уже в пятницу осадков не ожидается. Синоптики прогнозировали, что погода в июле в Украине будет по-настоящему летней.