В Украине 8 июля ночью синоптики прогнозируют грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с. В некоторых регионах страны ожидается град и первый уровень опасности, желтый.

По Киеву и Киевской области также ночью 8 июля будут грозы и порывы ветра 15-20 м/с и первый уровень опасности.

В среду, 8 июля, погода в Украине ожидается с осадками.

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Синоптики прогнозируют дожди в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, а также на востоке.

На западе страны будет сухо, осадков синоптики не прогнозируют.

Прогноз погоды на неделю

В Украине синоптики ожидают дождливую погоду. Температура воздуха на юге и в восточных областях будет достигать 31 градуса, а в центре ожидается до 27.

Уже в пятницу осадков не ожидается. Синоптики прогнозировали, что погода в июле в Украине будет по-настоящему летней.