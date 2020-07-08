В Одессе погода 8 июля будет ветреной и без осадков.

В Укргидрометцентре прогнозируют усиление ветра до 15-24 м/с в течение всего дня. Также синоптики прогнозируют температуру воздуха от +24 до +26.

Читайте: Непогода в Одессе повалила 63 дерева, пострадали люди

Сейчас в Одесской области предупреждают о І уровень опасности (желтом) из-за потенциально опасные погодные условия, а именно шквальный ветер.

Также синоптики прогнозируют там чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Непогода в Одессе

Ночью 8 июля Одесская область пострадала от града и сильного ливня со шквалами. Из-за осадков были подтоплены населенные пункты, в частности, город Арциз.

В Измаиле сильный ветер повалил деревья и повредил сеть энергоснабжения. В Одессе поваленное ветром дерево травмировало человека, который находился возле многоэтажного жилого дома.