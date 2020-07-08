В курортном поселке Росейка Татарбунарского района Одесской области туристы попали в песчаную бурю.

Об этом сообщили очевидцы, которые попали в эпицентр прохождения циклона через социальные сети.

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— Сначала были просто красивые дождевые облака. Мы с собаками, как обычно, пошли гулять в нашу пустыню. И здесь появились смерчи. Ветер сбивал с ног. Песок впивался в тело. С криками бежали парочки и семьи с детьми. Малыши плакали в колясках. Вокруг летали коробки и стулья, — написала Екатерина Пешко.



















В Одесской области туристы попали в песчаную бурю / 5 фотографий

По ее словам, туристы не успели убежать от стихии и попытались скрыться под холмом, накрывшись одеялом. Однако хозяин кафе, расположенного вблизи, впустил людей внутрь.

Екатерина Пешко отметила, что вперед пропускали людей с колясками и малолетними детьми. Женщина сообщила, что из-за непогоды произошла авария на электросетях, в результате которой произошло отключение электричества.

Непогода в Одессе

В Одесской области ночью 8 июля выпал сильный град и был ливень со шквальным ветром. Из-за осадков были подтоплены несколько населенных пунктов, в частности, город Арциз.

В Измаиле валила деревья и повредила сеть энергоснабжения. В Одессе поваленное ветром дерево травмировало человека, который находился возле многоэтажного жилого дома. Пострадавшего госпитализировали.

Источник: Екатерина Пешко