Отдых в Донецкой области 2020: жилье и развлечения на Белосарайской косе, в Ялте и Урзуфе

Летом 2020 года украинцы могут поехать на отдых в Донецкую область. Популярные курорты региона — Белосарайская коса, Ялта и Урзуф. Эти места омываются Азовским морем и славятся своими чистыми пляжами. Эти курорты относительно немноголюдны. Кроме того, отдых здесь обойдется дешевле, чем на курортах Одесской области.
Факты ICTV подготовили материал о ценах на жилье, пляжи и развлечения в курортных селах Донецкой области.
Отдых на Белосарайской косе 2020
Белосарайская коса — песчаная коса, омывается Азовским морем, находится в 25 км от Мариуполя в Мангушском районе Донецкой области.
Собираясь на косу летом, туристу необходимо запастись не только масками и антисептиками, но и наличными. На курорте нет возможности рассчитаться картой.
Пляжи Белосарайской косы
Чистое море и песчаные пляжи с ракушками — главное преимущество Белосарайской косы. Кстати, пляжи курорта не переполнены людьми, поэтому можно насладится не только красотами природы, но и уединением.
Пользователь Instagram Татьяна Варфаламеева поделилась фото пляжа и моря на Белосарайской косе.
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Самое красивое место возле моря на Белосарайской косе — Райский пляж. Там чистый берег, теплое море и полное единение с природой. В этом месте туристы часто останавливаются с палатками.
Жилье на Белосарайской косе
На Белосарайской косе можно поселиться в комнатах в частном секторе. Небольшая комнатка с кроватью, общими туалетом и кухней обойдется от 50 грн за ночь с человека.
Если есть желание отдыхать в более комфортных условиях, то в этом месте есть пансионаты, базы отдыха и дома для туристов.
Так, в частном пансионате с просторным двором и детской площадкой можно остановится от 150 грн за ночь. Отдых на вилле с собственным пляжем, бассейном и кафе-баром обойдется от 500 грн за ночь.
Семейный номер за 560 грн
Семейный номер с видом на море с двумя кроватями — 560 грн за человека. Классический номер на четырех людей с видом из окна, кондиционером — 1 000 грн.
На береговой линии находятся базы отдыха Золотой пляж и Райский уголок с пляжами.
На такой базе стандартный номер на троих будет стоить 300 — 400 грн за сутки, а двухместный номер с удобствами — 500-600 грн в сутки.
Развлечения на Белосарабской косе
Кроме ленивого пляжного отдыха, на Белосарайской косе есть и активные развлечения для туристов. Там находится школа кайтсерфинга X-Sport. Туристы могут заняться кайтсерфингом или получить дозу адреналина на флайборде.
А любители потанцевать могут отдохнуть в ночных клубах Блудный кот и Бомба.
Кроме того, на Белосарайской косе есть заповедная зона, где можно полюбоваться редкими животными и птицами.
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Отдых в Ялте 2020
Азовская Ялта — поселок городского типа в Мангушском районе Донецкой области. Курорт находится на берегу Азовского моря между двух кос — Юрьевской и Белосарайской.
Отдых в этом населенном пункте более дешевый, чем на других курортах Украины.
Пляжи Ялты Донецкой области
Выбирая этот курорт, нужно знать, что здесь грязевой пляж — он расположен на территории Старой Ялты. Многим не по душе такой отдых, другие же — наоборот едут сюда за лечебными свойствами грязи.
Хотя есть здесь и песчаный пляж — его можно найти на территории Новой Ялты.
Жилье в Ялте Донецкой области
Цены на жилье в Ялте Донецкой области радуют туриста. Остановится на базе отдыха в летнем домике можно от 40 грн с человека.
Ночлег в пансионате с оборудованным пляжем будет стоить от 180 грн с человека, а в гостевом доме на самом берегу моря с беседками и лежаками — от 400 грн с человека.
Гостевой дом за 400 грн
Развлечения в Ялте Донецкой области
На пляжах Ялты много аттракционов и кафе. Цены на развлечения — в районе 50 грн, посидеть в кафе — около 150 грн.
Также можно посетить Греческую площадь, которая напоминает о том, что когда-то на этой территории жили выходцы Эллады.
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Отдых в Урзуфе 2020
Урзуф — село в Мангушском районе Донецкой области, находится на берегу Азовского моря.
Пляжи Урзуфа
Туристы смогут отдохнуть на чистых песчаных пляжах Урзуфа, самый популярный — Центральный.
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Шум моря всегда навевает положительные мысли ???? . . . #урзуф#азовскоеморе#пляж
Жилье в Урзуфе
В Урзуфе предложения ночлега — на любой кошелек. Можно остановится в частном пансионате, цены на эконом-отдых стартуют от 70 грн с человека.
Более комфортные условия в стандартных номерах в пансионате будут стоить от 330 грн.
А вот ночлег в гостевых домах в номерами со всеми условиями обойдется в 900 грн с человека.
Гостевой дом со всеми условиями
Развлечения в Урзуфе
На пляжах Урзуфа можно позагорать, а также насладится активным отдыхом, стоимость аттракционов — в среднем 100 грн.
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Кто летал? Как ощущения? . . . #урзуф#отдыхурзуф#азовскоеморе
С детьми можно посетить местный Лунапарк: покушать сладкую вату и покататься на аттракционах.
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???? В лунапарке людей прибывает. В этом году мы нашли новый аттракцион ???? Кто катался на таком? Как ощущения? . . .#урзуф#море#лунапарк
Отдых в Украине летом 2020
Из-за карантина украинцы летом 2020 будут отдыхать на отечественных курортах.
Факты ICTV регулярно пишут об отдыхе на украинских пляжах в Одесской, Херсонской и Запорожской областях.
Кроме того, на нашем сайте можно найти информацию об отдыхе в Карпатах.
Источник: booking.com, lovileto.com.ua, xsport.lg.ua, kurortazova.net, visitdonbass.info, urzufazov