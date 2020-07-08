Отдых в Донецкой области 2020: жилье и развлечения на Белосарайской косе, в Ялте и Урзуфе

Летом 2020 года украинцы могут поехать на отдых в Донецкую область. Популярные курорты региона — Белосарайская коса, Ялта и Урзуф. Эти места омываются Азовским морем и славятся своими чистыми пляжами. Эти курорты относительно немноголюдны. Кроме того, отдых здесь обойдется дешевле, чем на курортах Одесской области.

Факты ICTV подготовили материал о ценах на жилье, пляжи и развлечения в курортных селах Донецкой области.

Отдых на Белосарайской косе 2020

Белосарайская коса — песчаная коса, омывается Азовским морем, находится в 25 км от Мариуполя в Мангушском районе Донецкой области.

Собираясь на косу летом, туристу необходимо запастись не только масками и антисептиками, но и наличными. На курорте нет возможности рассчитаться картой.

Пляжи Белосарайской косы

Чистое море и песчаные пляжи с ракушками — главное преимущество Белосарайской косы. Кстати, пляжи курорта не переполнены людьми, поэтому можно насладится не только красотами природы, но и уединением.

Пользователь Instagram Татьяна Варфаламеева поделилась фото пляжа и моря на Белосарайской косе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Закат и море… Публикация от Татьяна Варфаламеева (@varftanya) 29 Июн 2020 в 10:25 PDT

Самое красивое место возле моря на Белосарайской косе — Райский пляж. Там чистый берег, теплое море и полное единение с природой. В этом месте туристы часто останавливаются с палатками.

Жилье на Белосарайской косе

На Белосарайской косе можно поселиться в комнатах в частном секторе. Небольшая комнатка с кроватью, общими туалетом и кухней обойдется от 50 грн за ночь с человека.

Если есть желание отдыхать в более комфортных условиях, то в этом месте есть пансионаты, базы отдыха и дома для туристов.

Так, в частном пансионате с просторным двором и детской площадкой можно остановится от 150 грн за ночь. Отдых на вилле с собственным пляжем, бассейном и кафе-баром обойдется от 500 грн за ночь.

Семейный номер за 560 грн

Семейный номер с видом на море с двумя кроватями — 560 грн за человека. Классический номер на четырех людей с видом из окна, кондиционером — 1 000 грн.

На береговой линии находятся базы отдыха Золотой пляж и Райский уголок с пляжами.

На такой базе стандартный номер на троих будет стоить 300 — 400 грн за сутки, а двухместный номер с удобствами — 500-600 грн в сутки.

Развлечения на Белосарабской косе

Кроме ленивого пляжного отдыха, на Белосарайской косе есть и активные развлечения для туристов. Там находится школа кайтсерфинга X-Sport. Туристы могут заняться кайтсерфингом или получить дозу адреналина на флайборде.

А любители потанцевать могут отдохнуть в ночных клубах Блудный кот и Бомба.

Кроме того, на Белосарайской косе есть заповедная зона, где можно полюбоваться редкими животными и птицами.

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Отдых в Ялте 2020

Азовская Ялта — поселок городского типа в Мангушском районе Донецкой области. Курорт находится на берегу Азовского моря между двух кос — Юрьевской и Белосарайской.

Отдых в этом населенном пункте более дешевый, чем на других курортах Украины.

Пляжи Ялты Донецкой области

Выбирая этот курорт, нужно знать, что здесь грязевой пляж — он расположен на территории Старой Ялты. Многим не по душе такой отдых, другие же — наоборот едут сюда за лечебными свойствами грязи.

Хотя есть здесь и песчаный пляж — его можно найти на территории Новой Ялты.

Жилье в Ялте Донецкой области

Цены на жилье в Ялте Донецкой области радуют туриста. Остановится на базе отдыха в летнем домике можно от 40 грн с человека.

Ночлег в пансионате с оборудованным пляжем будет стоить от 180 грн с человека, а в гостевом доме на самом берегу моря с беседками и лежаками — от 400 грн с человека.

Гостевой дом за 400 грн

Развлечения в Ялте Донецкой области

На пляжах Ялты много аттракционов и кафе. Цены на развлечения — в районе 50 грн, посидеть в кафе — около 150 грн.

Также можно посетить Греческую площадь, которая напоминает о том, что когда-то на этой территории жили выходцы Эллады.

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Отдых в Урзуфе 2020

Урзуф — село в Мангушском районе Донецкой области, находится на берегу Азовского моря.

Пляжи Урзуфа

Туристы смогут отдохнуть на чистых песчаных пляжах Урзуфа, самый популярный — Центральный.

Жилье в Урзуфе

В Урзуфе предложения ночлега — на любой кошелек. Можно остановится в частном пансионате, цены на эконом-отдых стартуют от 70 грн с человека.

Более комфортные условия в стандартных номерах в пансионате будут стоить от 330 грн.

А вот ночлег в гостевых домах в номерами со всеми условиями обойдется в 900 грн с человека.

Гостевой дом со всеми условиями

Развлечения в Урзуфе

На пляжах Урзуфа можно позагорать, а также насладится активным отдыхом, стоимость аттракционов — в среднем 100 грн.

С детьми можно посетить местный Лунапарк: покушать сладкую вату и покататься на аттракционах.

Отдых в Украине летом 2020

Из-за карантина украинцы летом 2020 будут отдыхать на отечественных курортах.

Факты ICTV регулярно пишут об отдыхе на украинских пляжах в Одесской, Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, на нашем сайте можно найти информацию об отдыхе в Карпатах.

Источник: booking.com, lovileto.com.ua, xsport.lg.ua, kurortazova.net, visitdonbass.info, urzufazov